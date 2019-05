V Londýně začal soud o vydání Assange do USA. Bude probíhat několik měsíců

14:17 , aktualizováno 14:17

Soudní líčení konající se v londýnském Westminsteru bude žádost o vydání zakladatele portálu WikiLeaks Juliana Assange do USA projednávat „mnoho měsíců“. V úvodu stání to ve čtvrtek řekl soudce Michael Snow. Assange se ho neúčastní, ve videopřenosu z vězení, kde si odpykává trest za porušení podmínek kauce, pouze vzkázal, že se extradici do Spojených států nepodvolí.