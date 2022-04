Britský soud dal zelenou vydání Assange do USA, poslední slovo má vláda

Britský soudce ve středu povolil vydání zakladatele serveru WikiLeaks Juliana Assange do USA, kde je stíhán mimo jiné za špionáž. Konečné rozhodnutí ve věci nyní náleží britskému ministerstvu vnitra. Assange, který se brání vydání do USA již řadu let, se ještě může snažit rozhodnutí ovlivnit zasláním relevantních dokumentů a případně se proti verdiktu odvolat.