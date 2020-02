Vynech Rusko a dostaneš svobodu, nabízel Trump přes prostředníka Assangeovi

Assangeův obhájce Edward Fitzgerald informaci odhalil u přípravy na soudní slyšení v případu vydání Assange do Spojených států, jež začne příští týden. Podle něj existují důkazy, že za Assangem přišel bývalý americký republikánský kongresman Dana Rohrabacher s lákavým návrhem.

Na ekvádorské ambasádě v Londýně ho navštívil 16. srpna 2017 spolu s konzervativním politickým aktivistou Charlesem Johnsonem a řekl mu, že přichází na pokyn od prezidenta.

Jeho jménem mu pak údajně nabídl „milost nebo nějaký jiný způsob, jak se z toho dostat“, pokud by řekl, že Rusko nemělo co do činění s prozrazením e-mailů demokratů.

U schůzky byla podle Fitzgeralda také Assangeova právnička Jennifer Robinsonová, jejíž prohlášení ve středu přečetli u soudu, píše list The Washington Post. Setkání tehdejšího kongresmana s excentrickým aktivistou navíc podle deníku nebylo žádné tajemství.

Rohrabacher po něm údajně řekl, že mu Assange osobně potvrdil, že Rusové s hacknutím e-mailů demokratů nemají nic společného a že tyto skutečnosti podle něj budou mít ohromný politický dopad.

Před prezidentskými volbami v roce 2016 se na veřejnost dostala interní korespondence mezi demokraty ukradená ruskými hackery, která ukazovala v nelichotivém světle tehdejší demokratickou kandidátku Hillary Clintonovou. Citlivé materiály publikoval právě server WikiLeaks.



Ten nápad byl můj, s Trumpem jsem nemluvil, říká kongresman

Nyní Rohrabacher tvrdí, že s Trumpem o Assangeovi nikdy nemluvil. Informace listu popřel a na svých stránkách zveřejnil prohlášení, podle kterého „ho ani Trump, ani nikdo z jeho okolí nenavedl, aby se s Julianem Assangem sešel“.

„Byl jsem na své vlastní výpravné misi hrazené z mých peněz. Chtěl jsem zjistit informace, které jsou podle mě důležité pro naši zemi. Byl jsem v šoku, když jsem se dozvěděl, že si žádný jiný člen Kongresu neudělal čas, ať už oficiálně nebo neoficiálně, aby si s Julianem Assangem promluvil,“ píše s tím, že ani nemohl jménem Trumpa nic nabídnout, protože s ním o tom nemluvil.



Pokud by mu ovšem Assange prozradil, kdo mu poskytl maily demokratů, a doložil k tomu i důkazy, mohl by Rohrabacher „zavolat prezidentu Trumpovi, aby ho osvobodil“.

„Po svém návratu jsem krátce mluvil s generálem Kellym. Řekl jsem mu, že Assange předá informace (...) výměnou za milost,“ popisuje politik a dodává, že to byla jeho poslední diskuze na toto téma s někým z Trumpovy administrativy.

„Přestože se mi nepodařilo dostat tuto zprávu až k prezidentovi, stále volám po omilostnění Juliana Assange, protože je to opravdový whistleblower naší doby,“ míní Rohrabacher.

Existenci nabídky popřel také Bílý dům. „Je to smyšlená věc a naprostá lež,“ uvedla jeho mluvčí Stephanie Grishamová a obvinila Demokratickou stranu, že je to její „další mystifikace“. Trump Rohrabachera podle mluvčí zná jen letmo a ví o něm pouze to, že jde o někdejšího kongresmana.

Podle serveru Politico se však oba muži sešli v Bílém domě už v dubnu 2017, tedy čtyři měsíce před senátorovou cestou za Assangem. Prezident tehdy Rohrabachera do svého sídla pozval poté, co jej kongresman horlivě obhajoval v televizi Fox News.

V září 2017 pak Bílý dům potvrdil, že Rohrabacher mluvil s personálním šéfem administrativy Johnem Kellym o této nabídce, Kelly však zprávu Trumpovi nevyřídil, píše The Guardian. Soudkyně Vanessa Baraitserová ve Westminsteru tvrzení o nabídce označila za přijatelný důkaz, dodává deník.

Samotného Rohrabachera server Politico popisuje coby známého příznivce ruského prezidenta Vladimira Putina. V Kongresu patřil mezi jeho největší zastánce, v roce 2016 se navíc přímo v Rusku sešel s blízkým spojencem prezidenta zařazeným na americkém sankčním seznamu k ruskému napadení Ukrajiny.

Podle deníku The Guardian se kongresman chvástal svým blízkým vztahem k Putinovi a tvrdil, že se s ním v devadesátých letech v opilosti přetlačoval.

Assangeovi ve Spojených státech hrozí 175 let vězení. Na ekvádorském velvyslanectví se skrýval od června 2012 ve strachu z vydání do USA. Od loňského dubna sedí v londýnské věznici Belmarsh a má před sebou dlouhou právní bitvu. Soudní stání začíná příští pondělí, pak bude pokračovat v květnu.

Portál WikiLeaks se zaměřuje na zveřejňování tajných vládních dokumentů a dalších citlivých a někdy i šokujících dat, například údajů o velkých firmách či o tajných operacích a zabíjení civilistů americkou armádou.