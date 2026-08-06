O smrti Jukova informovala na sociální síti telegram televize Vot Tak s odkazem na server RBK-Ukraina. „Více než 25 let se věnoval hledání, exhumaci, vracení těl padlých obránců a také těl padlých ruských vojáků,“ uvedli jeho přátelé Konstantin a Vlada Liberovovi a dodali, že výměnou za nalezené ruské vojáky se zpět do vlasti mohla navracet těla padlých Ukrajinců.
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Před založením vlastní organizace Placdarm byl jednou z nejvýraznějších tváří mise Černý tulipán, která za obdobným účelem vznikla v tehdejším Sovětském svazu po druhé světové válce. Ačkoli se ani do současnosti nepodařilo identifikovat a dohledat všechna těla obětí tehdejší války, nový význam nabyla činnost mise v roce 2014, kdy po ruské anexi Krymu začal na Ukrajině počet zemřelých narůstat.
Alexej Jukov zemřel podle dostupných informací při středeční exhumaci na frontové linii. Bylo mu 41 let.