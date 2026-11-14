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Domácí násilí i zinscenovaná sebevražda. Magyar čelí dvěma trestním oznámením

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  16:09
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Šéf středopravicové strany Tisza Péter Magyar skládá přísahu jako maďarský...

Šéf středopravicové strany Tisza Péter Magyar skládá přísahu jako maďarský premiér během slavnostního ceremoniálu v Budapešti. (9. května 2026) | foto: AP

Bývalá ministryně spravedlnosti a exmanželka Pétera Magyara Judit Vargová. (10....
Péter Magyar ve Vídni (21. května 2026)
Bývalá ministryně spravedlnosti a exmanželka Pétera Magyara Judit Vargová. (28....
Bývalá ministryně spravedlnosti a exmanželka Pétera Magyara Judit Vargová. (10....
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Maďarský premiér Péter Magyar čelí dvěma trestním oznámením kvůli podezření z vydírání a domácího násilí v partnerském vztahu. Podněty k budapešťským vyšetřovacím orgánům podali bývalí politici někdejší vládní strany Fidesz Viktora Orbána.

O co v nahrávce šlo:

Varga na tajně pořízeném záznamu z ledna 2023 popisuje, jak lidé z okolí mocného ministra Antala Rogána, šéfa Orbánovy kanceláře, manipulovali s vyšetřovacími spisy v závažné korupční kauze.

Magyar nahrávku zveřejnil na jaře 2024 poté, co Varga musela v únoru 2024 odstoupit z politiky kvůli jiné kauze (spojené s prezidentskou milostí pro člověka kryjícího pedofilii). Magyar se následně rozešel s vládním režimem a nahrávku využil jako důkaz systémové korupce, což nastartovalo jeho raketovou politickou kariéru a masové protivládní protesty.

Reagovali tak na středeční slyšení před parlamentním výborem, kde Magyarova bývalá manželka a exministryně spravedlnosti Judit Varga popsala detaily z manželství s nynějším premiérem Péterem Magyarem. Obvinila z letitého psychického týrání, ponižování, vydírání pomocí tajně pořízené nahrávky jejich rozhovoru a dokonce zinscenování vlastní sebevraždy.

„Je velmi důležité, aby lidé pochopili, co tento muž dělal své vlastní ženě, protože toto je jen špička ledovce,“ uvedla Varga. Její exmanžel se na ní měl dopouštět ponižování a konstantních urážek. Údajně se jí vysmál, že svou ministerskou pozici nikdy nezneužila k osobnímu zisku. Také prý „miloval drby“ a nazýval ji „idiotskou pokojovou rostlinou“, protože nevěděla, o čem si lidé venku povídají.

Ministerský předseda dlouhodobě odmítá její veřejná obvinění. Sám tvrdí, že ji nikdy fyzicky ani psychicky nenapadl. Myslí si, že jde naopak o politickou strategii jeho nepřátel z řad strany Fidezs, ve které s bývalou manželkou v minulosti působil.

Zamknutí v pokoji a další šikana

Zpravodajský web televize RTL již před dvěma lety uvedl, jak se Judit Varga více otevřela v rozhovoru publikovaném na YouTube. Hádky byly v jejich domácnosti od druhého roku manželství na denním pořádku. Bývalá ministryně popsala celou řadu ponižujících situací, kdy ji Magyar urážel, označoval za hloupou nebo jí radil, aby si „vymáchala ústa“.

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Varga vyprávěla, jak jí manžel bránil jezdit do práce: někdy svým autem schválně překážel jejímu, jindy jí strkal do cesty popelnice nebo manželku dokonce zamykal. „Dělala jsem si make-up, musela jsem jít na oficiální akci, ale on mě zamkl v pokoji. Po nějaké době jsem začala křičet na kluky: ‚Děti, osvoboďte mě!‘“ dodala bývalá ministryně.

Také připomněla incident, ve kterém Magyar podle ní zinscenoval vlastní sebevraždu: jednoho dne se vrátila domů a našla manžela, jak leží v „bezvědomí“ na zemi a v ruce má platíčko léků s jedinou zbývající pilulkou. Zavolala záchranáře, načež se na ni Magyar podíval a řekl: Odvolej je, nic jsem si nevzal. Když přesto záchranka dorazila, Magyar jí sebral telefon a jejím autem ujel pryč.

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V současnosti se Varga podle svých slov cítí šťastně. Její nejstarší syn s otcem odmítá trávit čas a na dětech je prý vidět obrovská úleva oproti dobám, které musely prožívat na konci manželství jejich rodičů.

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