Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Mobilizaci nechystáme, jsou to kachny, tvrdí Kreml a viní Kyjev z destabilizace

Autor: ,
  10:29
Dmitrij Peskov (1. června 2026)

Dmitrij Peskov (1. června 2026) | foto: Profimedia.cz

Ruští vojenští kadeti pochodují při zkoušce na vojenskou přehlídku ke Dni...
Ruský prezident Vladimir Putin s mluvčím Kremlu Dmitrijem Peskovem při návštěvě...
Vojáci ruské průzkumné jednotky dostávají ocenění za svoji účast v bojích o...
Rusko-běloruské cvičení Západ 2025. Vojáci procházejí polem. (15. září 2025)
21 fotografií
Jako „informační kachny“ odmítl Kreml zprávy o chystané mobilizaci statisíců Rusů do války proti Ukrajině. Kyjev před masivní mobilizací nařízenou Putinovým režimem opakovaně varoval.

„(Kyjevský) režim se samozřejmě snaží ideologicky destabilizovat situaci v naší zemi. To všechno jsou informační kachny, záměrně protlačované do médií,“ řekl televizi RTVI mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj naposledy v neděli řekl novinářům, že připravovaná ruská mobilizace se pravděpodobně nebude týkat největších ruských měst, ale periferních oblastí.

„Nemyslím si ovšem, že to budou moci skrýt,“ řekl Zelenskyj, podle něhož Moskva chce letos zmobilizovat do války 300 tisíc mužů a další v příštím roce. „Cílem bylo půl milionu, ale nyní je jejich strategií pro rok 2026 dalších 300 tisíc lidí pro frontu,“ prohlásil Zelenskyj podle BBC News.

Zelenskyj tuší, kam pošle Putin 300 tisíc nových vojáků a kdy bude konec války

Ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil „částečnou mobilizaci“ ještě v prvním roce války, 21. září 2022. Její ukončení úřady ohlásily na konci října téhož roku, ale oficiální prezidentův dekret o tom vydán nebyl. Ruské ministerstvo obrany plány na další mobilizaci opakovaně popřelo, připomněl ruský list Kommersant.

O potřebě mobilizace začali hovořit analytici v souvislosti se zpomalením postupu ruských vojsk a vysokými ztrátami, které podle ukrajinských odhadů už nestačí kompenzovat příliv dobrovolníků, zlákaných vysokými odměnami.

Rusko v Kaliningradu nacvičovalo mobilizaci, Kreml s rozhodnutím vyčkává

Zelenskyj minulý měsíc varoval, že Putin mobilizaci chystá proto, že za necelých sedm měsíců letošního roku ruská armáda přilákala 221 tisíc lidí, zatímco ztratila téměř 225 500 vojáků, včetně 131 tisíc zabitých. Ukrajinský prezident zároveň varoval před nasazením až 50 tisíc severokorejských vojáků na ruské straně.

Moskva podle odhadů západních zpravodajských služeb za více než čtyři roky války přišla o 1,4 milionu zabitých a zraněných vojáků. Evropští komentátoři nevylučují vyhlášení mobilizace po zářijových volbách v Rusku. Ruští prováleční blogeři odhadují, že by se tak mohlo stát v říjnu a do zbraně by mohlo být povoláno dokonce až 1,2 milionu mužů, napsal před časem portál The Moscow Times.

Vstoupit do diskuse (14 příspěvků)

Nejčtenější

Američané spatřili hromady mrtvol a ztratili nervy. V Dachau postříleli esesáky

Snímek zachycuje popravu příslušníků SS v areálu koncentračního tábora Dachau...

Američtí vojáci přijížděli v dubnu 1945 k Dachau s vědomím, že míří ke koncentračnímu táboru. Nic je však nemohlo připravit na to, co najdou uvnitř. Tisíce mrtvých vězňů a přeživších na pokraji sil....

Vždyť u nás už to vypadá stejně. Ruští turisté ztratili zájem o cesty do KLDR

Ruská turistka v severokorejském resortu Wonsan-Kalma (1. července 2025)

I když se Moskva snaží vzhledem k vřelým vztahům s Pchjongjangem usilovně propagovat cesty do „bratrské“ KLDR, ruští turisté o ně příliš neprojevují zájem. Oficiální data ukazují na pokles meziroční...

Snímek osmnáctiletého Čecha zaujal NASA. Perseidy skládal pět nocí z tisíců fotografií

Snímek dne NASA od mladého fotografa Jakuba Kuřáka. Fotografie zachycuje roj...

Snímek zachytil na tři kamery, finální obraz vybíral z 20 tisíc fotografií. Fotografii osmnáctiletého Jakuba Kuřáka ze severních Čech, která ukazuje maximum meteorického roje Perseidy na Jizerce, teď...

Sucho odkrylo i „Titanic ze Sávy“, krajina zežloutla. Jak vypadá vyprahlá Evropa

díky nízkému stavu hladiny řeky Sávy v blízkosti města Sremska Mitrovica,...

Letošní léto je sice téměř u konce, jeho následky v podobě vyprahlé krajiny si však Evropa ponese ještě dlouho. Mnozí meteorologové navíc upozorňují, že řešení nepřinese ani potenciálně delší období...

Lijáky zatopily sklepy, padaly stromy. Ve středních Čechách napršelo 10 centimetrů

Hasiči v Moravskoslezském kraji po noční bouřce hlavně odstraňovali spadlé...

Intenzivní srážky a bouřky již v pátek odpoledne dorazily do Česka. Během noci na sobotu poté přecházely přes značnou část území. V sobotu ráno hasiči na sociální síti X uvedli, že mají za sebou 715...

Hřib ve Sněmovně vytáhl Babišovu obří kreditku. Hypotéky zdraží, varoval

Přímý přenos
Předseda Pirátů Zdeněk Hřib ve Sněmovně s obří kreditkou premiéra Andreje...

Před velkým zadlužováním České republiky, občanů a jejich dětí a vnoučat současnou vládou ANO, SPD a Motoristů sobě varuje ve Sněmovně předseda Pirátů Zdeněk Hřib. Přinesl si k řečnickému pultíku i...

25. srpna 2026  5:53,  aktualizováno  11:05

V Brně hořel byt. Evakuovali přes čtyřicet lidí, na místě i velkokapacitní sanitka

ilustrační snímek

Složky záchranného systému od ranních hodin zasahovaly u požáru bytu v Oblé ulici v brněnském Novém Lískovci. Hasiči vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu a nařídili evakuaci obyvatel panelového...

25. srpna 2026  6:41,  aktualizováno  11:01

Lego fandí fotbalu a naopak. Šampionát zvýšil tržby firmy o více než dvacet procent

LEGO Editions umožní fanouškům postavit si své fotbalové idoly i jejich...

Dánský výrobce stavebnic Lego v pololetí zvýšil čistý zisk o 32 procent na 8,6 miliardy dánských korun (27,7 miliardy Kč). Tržby vzrostly více než o 20 procent. Firmě pomohl fakt, že produkty...

25. srpna 2026  11:01

U letiště v Lipsku našli další dron a výbušninu. Merz oznámí, kdo je viník

Policejní pyrotechnik pracuje s robotem u ukrajinského letadla na letišti...

Vyšetřovatelé našli poblíž letiště Lipsko/Halle třetí dron, který souvisí s hybridním incidentem z počátku srpna. Kriminalisté objevili také stopy vojenské výbušniny hexogen. Podle časopisu Der...

25. srpna 2026  9:15,  aktualizováno  10:52

Ani Třeštíková, ani Radka, jen Velikovsky. Novou knihu vydává pod pseudonymem

Radka Třeštíková (2022)

Autorka bestsellerů Radka Třeštíková brzy vydá nový román s názvem Někdo to udělat musel. Jako autor je na obalu uveden Velikovsky. Pod tímto pseudonymem vstupuje Třeštíková do nové tvůrčí fáze. Se...

25. srpna 2026  10:30

Mobilizaci nechystáme, jsou to kachny, tvrdí Kreml a viní Kyjev z destabilizace

Dmitrij Peskov (1. června 2026)

Jako „informační kachny“ odmítl Kreml zprávy o chystané mobilizaci statisíců Rusů do války proti Ukrajině. Kyjev před masivní mobilizací nařízenou Putinovým režimem opakovaně varoval.

25. srpna 2026  10:29

Mejdan, který zaplatí naše děti. Havel varuje před rozpočtovým rozvolněním

Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel (uprostřed), šéf poslaneckého klubu TOP 09...

Před rozvolněním pravidel rozpočtové odpovědnosti, které prosazuje koalice ANO, SPD a Motoristů sobě, varoval šéf opoziční TOP 09 Matěj Ondřej Havel. „Je to jedna z největších lumpáren této vlády,“...

25. srpna 2026  8:20,  aktualizováno  10:25

Muž na stožáru vyhrožoval, že skočí. Slezl až po 11 hodinách vyjednávání

Muž vylezl u Horní Břízy na Plzeňsku na vysílač a vyhrožoval, že skočí dolů....

Skoro jedenáct hodin trvalo vyjednávání s mužem, který v pondělí večer vylezl na stožár vysílače v Horní Bříze u Plzně a vyhrožoval, že skočí. Až v úterý dopoledne se ho podařilo přesvědčit, aby...

25. srpna 2026  9:13,  aktualizováno  10:24

Vyděšení s drony v patách. Ukrajinci se baví posledními sekundami ruských vojáků

„Joblyky“: Ukrajinská jednotka využívá záběry z dronů jako nástroj...

Zděšení a smrt v očích. Videa zachycující poslední chvíle ruských vojáků, než je dostihne a zabije kamikaze dron, na sítích představují svébytný žánr. Ukrajinská brigáda bezpilotních systémů s názvem...

25. srpna 2026  10:19

Muž se v Turnově pokusil znásilnit ženu, dopadli ho v jiném kraji. Policie klidní obavy

ilustrační snímek

Policisté dopadli muže, jehož podezřívají, že o uplynulém víkendu napadl ženu v Turnově a pokusil se ji znásilnit. Hledaného vypátrali na Mladoboleslavsku, tedy už ve Středočeském kraji. Muž je ve...

25. srpna 2026  10:14

Školní rok 2026/2027: kdy začíná, kdy jsou prázdniny a kolik dnů mají děti volno

Čerství školáci nastoupili do 1. B na Základní školu Úprkova v Hradci Králové....

Nový školní rok letos začne hned 1. září. A přestože na podzim bude kalendář štědrý na státní svátky připadající na všední dny, vánoční prázdniny budou jedny z nejkratších. Přinášíme ucelený přehled...

25. srpna 2026  10:01

Český paradox. Lidé se bojí stáří a obezity, životní styl ale měnit nechtějí

ilustrační snímek

Dvě třetiny Čechů se bojí stárnutí. Vyplývá to z průzkumu Stada Health Report 2026. V porovnání s dalšími státy Evropy je Česko zemí s největší mírou těchto obav. Přestože se Češi obávají zhoršení...

25. srpna 2026  10:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.