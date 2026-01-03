Lídryně venezuelské opozice prolomila mlčení. Jsme připraveni převzít moc, řekla

  17:13
Venezuelská opozice je připravena převzít moc, uvedla v prvním prohlášení po americkém úderu její vůdkyně María Corina Machadová. Znovu zopakovala, že prezidentské volby vyhrál opoziční kandidát Edmundo González, který by se měl ujmout mandátu.
María Corina Machadová – vůdkyně venezuelské opozice, která po zadržení...

María Corina Machadová – vůdkyně venezuelské opozice, která po zadržení Nicoláse Madura prohlásila, že opozice je připravena převzít moc a vyzvala obyvatele země k vyčkání na další instrukce (12. prosince 2025) | foto: ČTK

Spojené státy zaútočili na Venezuelu. (3. ledna 2025)
Spojené státy zaútočili na Venezuelu. (3. ledna 2025)
Venezuela ukazuje škody po americkém útoku
Ve venezuelském hlavním městě byly slyšet výbuchy a hlasité zvuky. (3. ledna...
25 fotografií

Machadová obyvatele vyzvala, aby vyčkali na další pokyny. Americké síly v sobotu zadržely dosavadního prezidenta Nicoláse Madura, jehož vítězství opozice dlouhodobě zpochybňovala.

„Nyní jsme připraveni uplatnit náš mandát a převzít moc,“ uvedla Machadová. Podle ní Venezuela potřebuje demokratické předání moci. „Nadešla hodina občanů,“ uvedla vůdkyně opozice, která loni získala Nobelovu cenu ze mír.

Máme zraněné vojáky, pár vytáhli z ložnice. Trump ukázal fotku spoutaného Madura

Machadová dodala, že Venezuelané předloni zvolili za prezidenta Edmunda Gonzáleze. Podle ní by se tak měl „okamžitě ujmout svého ústavního mandátu a být uznán jako vrchní velitel ozbrojených sil ze strany všech důstojníků a vojáků“.

Machadová i González se v současnosti nacházejí mimo Venezuelu. Opoziční vůdkyně zatím nevyzvala obyvatele země, aby vyšli do ulic. Apelovala na ně, aby „byli velmi připraveni uskutečnit to, o čem je budeme velmi brzy informovat skrze naše komunikační kanály“.

Kolumbie posílá k Venezuele armádu. Ozbrojená agrese, naštvaly USA Rusko

O Madurovi Machadová prohlásila, že se bude zpovídat ze svých činů před mezinárodní justicí. Podle americké ministryně spravedlnosti Pam Bondiové bude Maduro souzen americkými soudy. Machadová uvedla, že Maduro odmítl dojednaný odchod ze země.

Vánoce jsem poznal až v Československu, vzpomíná kubánský návrhář Osmany Laffita

