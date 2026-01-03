Lídryně venezuelské opozice prolomila mlčení. Jsme připraveni převzít moc, řekla

Machadová obyvatele vyzvala, aby vyčkali na další pokyny. Americké síly v sobotu zadržely dosavadního prezidenta Nicoláse Madura, jehož vítězství opozice dlouhodobě zpochybňovala.
„Nyní jsme připraveni uplatnit náš mandát a převzít moc,“ uvedla Machadová. Podle ní Venezuela potřebuje demokratické předání moci. „Nadešla hodina občanů,“ uvedla vůdkyně opozice, která loni získala Nobelovu cenu ze mír.
Machadová dodala, že Venezuelané předloni zvolili za prezidenta Edmunda Gonzáleze. Podle ní by se tak měl „okamžitě ujmout svého ústavního mandátu a být uznán jako vrchní velitel ozbrojených sil ze strany všech důstojníků a vojáků“.
Machadová i González se v současnosti nacházejí mimo Venezuelu. Opoziční vůdkyně zatím nevyzvala obyvatele země, aby vyšli do ulic. Apelovala na ně, aby „byli velmi připraveni uskutečnit to, o čem je budeme velmi brzy informovat skrze naše komunikační kanály“.
O Madurovi Machadová prohlásila, že se bude zpovídat ze svých činů před mezinárodní justicí. Podle americké ministryně spravedlnosti Pam Bondiové bude Maduro souzen americkými soudy. Machadová uvedla, že Maduro odmítl dojednaný odchod ze země.