„Obžalovaný Gašpar hlasuje za amnestii sám pro sebe,“ stálo na transparentu, který během hlasování držel opoziční politik Igor Matovič (hnutí Slovensko) přímo před zmíněným místopředsedou parlamentu Gašparem.
Nejdříve se mu banner pokusila vytrhnout poslankyně Zuzana Plevíková, následně se do sporu zapojil i Dušan Muňko (oba Směr‑SD). Situace se pak velmi rychle vyhrotila.
Podle záběrů na sociálních sítích padaly i urážky jako „blázen“ a „zloděj“, nechyběly létající předměty ani fyzická strkanice. Rokování musel předseda parlamentu krátce přerušit. Opoziční poslanci při tom skandovali „hanba“, pískali na píšťalky a bušili do stolu.
Koaliční poslanci po obnovení jednání nakonec novelu trestního zákona definitivně schválili. Pro změny hlasovalo 76 zákonodárců.
Podle opozice kontroverzní novela mění pravidla pro používání výpovědí spolupracujících obviněných a může se dotknout i vyšetřování významných kauz, například vraždy investigativního novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové, což kritici označují za pomoc některým vlivným politikům. Pomoci může i právě Gašparovi, kvůli kterému se potyčka spustila.
Gašpar čelí trestnímu stíhání
Tibor Gašpar je slovenský politik a bývalý dlouholetý šéf policie, který od roku 2024 působí jako místopředseda parlamentu za stranu Směr‑SD. Je známý svou dřívější funkcí prezidenta Policejního sboru Slovenské republiky a od té doby je terčem ostré kritiky opozice.
Gašpar čelí i trestnímu stíhání a obviněním včetně kauzy zvané „Očistec“, v níž je obviněn z korupce a zneužití pravomocí během svého působení u policie, což podle kritiků vyvolává pochybnosti o jeho roli ve vedení legislativního orgánu.
Kontroverze provází i jeho výroky o zahraniční politice, například o možné perspektivě vystoupení Slovenska z EU a NATO.
Veto slovenského prezidenta
Rokování o novele trestního zákona probíhá ve chvíli, kdy slovenská vláda premiéra Roberta Fica a její koalice prosazuje řadu právních změn, které podle kritiků oslabují ochranu právních institucí a zásady právního státu.
Například parlament v minulých dnech schválil zrušení nezávislého Úřadu na ochranu oznamovatelů, což vyvolalo ostrou kritiku opozice i institucí Evropské unie jako ohrožení protikorupčních mechanismů v zemi. Tu ve čtvrtek odpoledne vetoval slovenský prezident Peter Pellegrini, parlament veto ale o den později přehlasoval.
Ve sněmovně tak atmosféra přesahuje běžné zákonodárné jednání a častěji se mění v ostré politické střety mezi vládními a opozičními poslanci.