Mezi nejvlivnějšími ženami Evropské unie jsou i Češky Jourová a Charanzová

Když někdo ocení vaši práci, vždycky to potěší. Když to ocenění přijde od renomovaného @POLITICOEurope, je radost dvojnásobná. Zařazení mezi “Women Who Shape Brussels” si považuji, každá z té dvacítky žen má inspirující příběh. Diky❤️! https://t.co/4EWj84qYnR