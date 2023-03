Stalinovo krvavé sbohem. Ve frontě na nebožtíka zahynuly stovky lidí

Je tomu přesně sedmdesát let, co záchvat mozkové mrtvice ukončil život Josifa Stalina. Ani poslední rozloučení se sovětským diktátorem se neobešlo bez lidských obětí: v tlačenici k vystavené rakvi zahynuly stovky lidí. O katastrofě se až do perestrojky nesmělo veřejně mluvit.