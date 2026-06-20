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Kreslil postavičky a falšoval dokumenty. Izraelský Walt Disney se učil u Schindlera

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Snímek z archivu rodiny Bauových z natáčení filmu Schindlerův seznam. Vedle režiséra Stevena Spielberga jsou Joseph a Rebecca a herci, kteří je ve filmu hráli. | foto: reprofoto a archiv

Dagmar Langová
  15:00
Od naší spolupracovnice v Izraeli - Říkají mu izraelský Walt Disney, jeho nejlepší práce však zůstaly mnoha očím skryty. Joseph Bau vešel do dějin jako první izraelský animátor. Přístroj, na němž vznikaly vůbec první izraelské animované filmy, sestrojil vlastníma rukama. Dodnes je k vidění v centru Tel Avivu – v malém muzeu, které bývalo jeho ateliérem i dílnou a které dnes spravují jeho dcery Hadasa a Clila.

„A kde promítal?“ ptám se. Drobné plátno je hned na vedlejší zdi, před ním pár metrů čtverečních pro židle diváků. Dál už jen titěrná promítací místnost, která sloužila i jako střižna, to když se Joseph Bau otočil k promítačce zády.

Bau sice nevytvořil izraelského Mickeyho Mouse ani večerníčkové hrdiny, jaké znají české děti, jeho záběr byl však nesmírně široký. „Skládal písničky, kreslil karikatury,“ vyjmenovává Hadasa. „A málokdy se podepisoval,“ dodává.

Tvořil s lehkostí a hravostí, budování vlastního jména mu bylo cizí. Přesto ho poznaly miliony lidí. To díky filmu Schindlerův seznam – byl předlohou hrdiny, který má v koncentračním táboře svatbu. V závěru filmu se Joseph i jeho žena Rebecca mihnou mezi přeživšími, kteří pokládají kamínky na hrob Oskara Schindlera. Znovu pak jeho příběh ožil celkem nedávno v méně známém „Bau, Artist at War“.

Padělání dokumentů oba spojilo natolik, že když Schindler přijížděl na návštěvu do Izraele, vždycky zavolal Josephu Bauovi a ten do svého ateliéru svolal všechny, kdo díky Schindlerovi přežili válku a chtěli se s ním znovu setkat.

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