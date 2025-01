Lidé jsou milí, ale ten režim. Velvyslanec o Íránu i střetu s lékařem Bartákem

Velmi rád bych se podíval do Íránu. Připadá vám to jako příčetný nápad?

Návštěva Íránu má v současné době dvě polohy: politickou a turistickou. Na jednu stranu bych vám to rozhodně rád doporučil, protože Írán je ohromně zajímavá a nesmírně krásná země. Historie, o které jsme se učívali ve škole, tam je opravdu vidět. Jenže je tu ta druhá, politická stránka. Turisté tam bývají občas zadrženi, aniž by k tomu Íránci měli oprávněný důvod. A hrozně těžko se vyjednává o tom, aby ti zadržení návštěvníci byli propuštěni. Proto aktuálně platí ostré nedoporučení ministerstva zahraničí ohledně cest českých občanů do Íránu.

Pokud bychom třeba u nás v Česku zatkli nějakého Íránce, pak se tamní režim okamžitě zaměří na naše turisty u nich.