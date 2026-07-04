Zástupce dělnické třídy se se svou vznešenou partnerkou poprvé veřejně ukázal letos v dubnu. K reakcím kritiků ovšem vybídla především jeho účast na Velké ceně Monaka formule 1 na začátku června, informuje server Politico.
Kamery na akci Bardellu zachytily, jak po boku princezny popíjí drinky a směje se s VIP hosty. Francie se v této době vzpamatovávala ze znásilnění a vraždy jedenáctileté dívky.
Představitel krajní pravice později na dotaz, zda nebyla cesta v době tichého pochodu za oběť nevhodná, odpověděl: „To je vážná otázka? Ty se (tiché pochody, pozn. red.) konají každý den.“
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Zároveň podle webu poukázal na to, že rodina si přála demonstraci bez politiků. Přesto jeho chování v zemi vyvolalo nesouhlasné reakce. Média Bardellu kritizovala především za nedostatek empatie.
Kritika přišla i z vlastních řad. „Tyto záběry jsou chyba. Je to nevhodná posloupnost,“ sdělil webu jeden z představitelů Národního shromáždění pod podmínkou zachování anonymity.
Další krajně pravicový politik, který mezitím stranu opustil, spatřuje nebezpečí v dojmu, který Bardellovo chování vyvolalo. „Nedostatek empatie, cynismus. Neříkám, že to na něj sedí, ale takový dojem to může vyvolat,“ řekl serveru.
K výrazné změně Bardellovy pozice následkem skandálu zatím nedošlo. I nadále je favoritem prvního kola francouzských prezidentských voleb v roce 2027 a průzkumy naznačují, že by měl šanci i v druhém kole proti středovým soupeřům.
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Zda bude skutečně na prezidentské křeslo kandidovat se poslanec Evropského parlamentu dozví 7. července. Stane se tak v případě, že soud v odvolacím řízení potvrdí pětiletý zákaz kandidatury bývalé předsedkyni strany Marine Le Penové, která byla dříve odsouzena za zpronevěru unijních peněz.
V případné prezidentské kampani by podle Politica Bardellův osobní život i obraz, který vyzařuje jeho partnerka, čelily značnému tlaku. Předseda RN se serveru k věci nevyjádřil.
V dřívějším vyjádření Bardella odmítl, že by ho princezna doprovázela na služebních cestách. „Poslyšte, ona politiku nedělá,“ řekl. „Nyní je po mém boku a je to výjimečná žena. Jsem nesmírně šťastný a nesmírně zamilovaný,“ doplnil.
Miliardové dědictví
Možný prezidentský kandidát se s aristokratkou seznámil před rokem rovněž na závodu Formule 1. Právě v Monaku má rod Bourbonů z Obojí Sicílie jednu ze svých luxusních rezidencí. Vlastní také například zámek v Saint-Tropez, dům v centru Provence, vilu s majestátním výhledem na Sardinii nebo velký pařížský byt hned naproti Eiffelově věži.
Podle analýzy finančních záznamů a soudních dokumentů, které získal francouzský deník Le Monde, je italská princezna dědičkou vysoce hodnotného rodinného jmění. Jde o více než 130 milionů eur, tedy 3,14 miliardy korun, které jsou uloženy v offshorových svěřenských fondech.
Mezi záliby Bardellovy partnerky patří její instagramový účet, kde se luxusním životním stylem netají. Přidává tam snímky extravagantních šatů, propaguje luxusní značky a upozorňuje na charitativní organizace, které zámožná rodina podporuje.
Dětství princezny se diametrálně lišilo od toho, kterým se prezentuje Bardella. Vyrostla střídavě v Paříži, Římě a Monaku a spolu se sestrou je vzdělávalo až dvanáct soukromých učitelů. Bardella pochází z dělnické rodiny a vyrostl na pařížském předměstí.
Tento příběh je pro něj zásadní, protože mu pomohl vybudovat kontakt s voliči z průmyslových center a středně velkých měst Francie. V těchto místech dosahuje Národní shromáždění již roky lepších výsledků než upadající centristické strany.
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Naopak v současnosti sdílí pár zálibu v luxusních rekreačních destinacích, uvádí web. Například v Monaku i v Saint-Tropez oba trávili dovolené ještě předtím, než se dali dohromady.
Lidé pár společně poprvé spatřili na obálce časopisu Paris Match. Po zveřejnění vztahu Bardella ztratil tři body v průzkumu popularity od francouzské agentury Odoxa – s 35 procenty kladných hodnocení ovšem stále zůstal nejoblíbenějším politikem v zemi.
Může to působit jako pohádka
Na to, zda vztah Bardellovi u voličů uškodí, se vyskytují i protikladné názory. Jeden z představitelů Národního shromáždění se krátce po oznámení vztahu vyjádřil, že by románek mohl působit jako pohádka.
„Nemyslím si, že to má nějaký dopad,“ uvedl další Bardellovi blízký představitel několik dní po incidentu v Monaku. Zároveň upozornil na čerstvě zveřejněný průzkum francouzské agentury Ifop, podle kterého by Bardella v prvním kole prezidentských voleb získal 36 procent hlasů, což je o 2 procentní body více než měsíc předtím.
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Tento pohled sdílí i poslanec Národního shromáždění Jean-Yves Le Gallou, který před lety ze strany odešel. „Pokud bude zvolen, první dáma bude přímou potomkyní Karla Martela (zakladatele francouzské královské dynastie). To mě může jen potěšit,“ řekl v projevu na shromáždění krajně pravicových aktivistů
Sama princezna na otázku, zda se ona a její mladší sestra cítily odtržené od reality, dříve v televizním pořadu odpověděla: „Nežijeme na Měsíci! Jsme sice privilegované, ale to nám nebrání v tom, abychom chtěly pracovat, mít vlastní projekty a utvářet si vlastní budoucnost,“ řekla podle serveru.