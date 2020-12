V Izraeli hrdina, v USA odsouzen. Špion Pollard je po 30 letech volný

7:22

Jonathan Pollard, který byl v minulosti odsouzený za špionáž, přiletěl do Izraele. Roku 1987 dostal doživotí, v roce 2015 byl podmínečně propuštěn, doposud však nesměl opustit Spojené státy. Izrael Pollardovi udělil občanství, on sám dlouho vyjadřoval přání do země emigrovat. Podle agentury Reuters o tom informoval list Israel Hajom.