VIDEO: Mířil puškou na zaměstnance, Britové velvyslance v Mexiku odvolali

Britského velvyslance v Mexiku Jona Benjamina odvolali poté, co se na internetu objevilo video, na kterém zřejmě míří útočnou puškou na zaměstnance ambasády. Podle deníku Financial Times se měl incident stát během dubnové cesty velvyslance do mexických států Durango a Sinaloa.