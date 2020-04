Johnson je ve stabilizovaném stavu, má dobrou náladu. Zůstává v nemocnici

„Premiér je ve stabilizovaném stavu, cítí se dobře a má dobrou náladu,“ uvedl ve středu náměstek ministra zdravotnictví Edward Argar. „Dostával kyslík, ale není na plicním ventilátoru,“ zdůraznil.



Pětapadesátiletý Johnson oznámil 27. března, že se nakazil koronavirem SARS-CoV-2. Původně chtěl opustit domácí karanténu již minulý pátek, příznaky nemoci covid-19 ale neustupovaly, a proto jej v neděli převezli do nemocnice.

V pondělí odpoledne se jeho zdravotní stav zhoršil, a lékaři jej proto přeložili na jednotku intenzivní péče. Na ní strávil již druhou noc.

Jako svého zástupce si Johnson zvolil ministra zahraničí Dominika Raaba, který nyní vládu řídí. Koordinuje především boj proti šíření koronaviru, který si v Británii vyžádal již více než 6 000 obětí. Virem SARS-CoV-2 se v zemi nakazilo přes 55 000 osob.

Zdravotní stav ministerského předsedy je dnes dál hlavním tématem titulních stran britského tisku. Bulvární listy Daily Mail a Daily Express citují Raaba, který svého šéfa označil za „bojovníka“ a za „přítele“. Podle bulváru The Sun je nyní „národ sjednocen“ v přání, aby se premiér brzy uzdravil. „Zůstal kvůli vám v práci... teď se za něj doma modlete,“ napsal v titulku The Sun.

Levicový list The Guardian píše o „obavách z mocenského vakua“. List informuje, že v případě, že by onemocněl i ministr zahraničí Raab, postavil by se dočasně do čela kabinetu ministr financí Rishi Sunak.