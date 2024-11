Zemřel bývalý britský vicepremiér Prescott, působil v Blairových vládách

O Prescottově úmrtí informují britská média.

Prescott byl ve vládě po Blairově boku od drtivého volebního vítězství labouristů v roce 1997 do premiérova odchodu v roce 2007. Do politiky však vstoupil daleko dříve, již v roce 1970 získal poslanecký mandát a v britské Dolní sněmovně působil až do roku 2010. Poté byl jmenován členem Sněmovny lordů, kde formálně působil až do letošního roku, kdy byl vyřazen pro neúčast na zasedáních. Žádného hlasování se neúčastnil od loňského února, píše BBC.

V roce 2008 vydal paměti, v nichž líčil údajné bouřlivé spory Blaira s jeho dlouholetým politickým souputníkem Gordonem Brownem, který jej v premiérském křesle nahradil.

Prescott píše, že řešil desítky jejich střetů a Blairovi radil, aby Browna vyhodil z funkce ministra financí. Brown a Blair, kteří byli začátkem 90. let nastupujícími hvězdami Labouristické strany, se prý v roce 1994 dohodli, že Blair bude usilovat o premiérské křeslo, ale později Brownovi ustoupí. Podle Prescotta tuto úmluvu Blair porušil.

„John se v životě snažil zlepšovat životy druhých, bojovat za sociální spravedlnost a chránit životní prostředí, což činil od chvíle, kdy byl číšníkem na výletních lodích, až do doby, kdy byl nejdéle sloužícím britským vicepremiérem,“ uvedli v prohlášení jeho manželka a dva synové. Prescott podle nich zemřel obklopen rodinou za tónů svých oblíbených skladeb jazzové zpěvačky Marion Montgomeryové.