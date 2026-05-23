„John Paul Jones je pirát / Věrnost je pro něj jen vzduch / Tak zaber a vesluj a piráta chyť / A pošli ho ke dnu, jako ty druhý, johó!“ Námořnická odrhovačka v podání bristolské folkové kapely The Longest Johns má v něčem pravdu. Její hlavní hrdina byl v britských očích dlouhá léta krvelačný pirát, námořní zločinec, lump a žoldák, vrahoun a nájezdník, v podstatě terorista ve službách amerických povstalců.
A co je ještě horší, bídák to byl nadmíru úspěšný. Do moderní historie se zapsal jako jeden z mála námořních velitelů, kteří provedli útok na přístav na půdě Spojeného království a vyvázli bez trestu. Stalo se to 23. dubna 1778 ve Whitehavenu. Dnes je to ospalé město na břehu Irského moře, ale tehdy to byl druhý nejrušnější přístav Anglie, brána pro vývoz uhlí a obchod s americkými koloniemi. Měl být naprosto bezpečný, jenže právě američtí povstalci tuto iluzi rozmetali.
Stal se kapitánem brigy, a to hlavně díky tomu, že předchozí kapitán i první důstojník zemřeli na žlutou zimnici. O pár let později o velení přišel, protože umlátil bičem neposlušného námořníka. Upřímně řečeno, John Paul Jones byl podle většiny svědectví tak trochu kretén.