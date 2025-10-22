Jen jsem chtěl být někým. Lennonův vrah prozradil po 45 letech motiv svého činu

Chapman takto promluvil v srpnu před komisí pro jeho podmínečné propuštění, o které žádal už počtrnácté. Opět neuspěl. Přepis jeho výpovědi naní zveřejnil deník New York Post.
„Můj zločin byl naprosto sobecký,“ cituje list letos sedmdesátiletého Chapmana z nápravného zařízení Green Haven v okrese Dutchess.
Před komisí promluvil o svém motivu. „Bylo to všechno spojené jen s jeho popularitou.“
Když se ho policista zeptal, proč Lennona chtěl zavraždit, odpověděl: „Abych se stal slavným. Abych byl někým, kým nejsem,“ vrátil se do prosince 1980.
Pane Lennone!
Chapman hudebního idola a legendu zavraždil 8. prosince 1980 před jeho bydlištěm v nájemním domě Dakota v New Yorku. Těžce ho postřelil poté, co se bývalý člen skupiny Beatles s manželkou Yoko Ono vracel z nahrávacího studia.
Chapman k Lennonovi přistoupil, zavolal na něj „Pane Lennone!“ a sotva se Lennon stačil otočit, Chapman pětkrát vystřelil a smrtelně ho zranil. Jen několik hodin předtím mu Lennon podepsal své album. „To ráno jsem prostě věděl, že to bude den, kdy se s ním setkám a kdy ho zabiju.“
„Omlouvám se za utrpení, kterým jste museli projít. V době činu jsem na toto vůbec nepomyslel, bylo mi to jedno,“ prohlásil v létě Chapman.
Další slyšení, ve kterém může požádat o propuštění, je naplánováno na rok 2027.