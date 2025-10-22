Jen jsem chtěl být někým. Lennonův vrah prozradil po 45 letech motiv svého činu

  9:24
Mark David Chapman, vrah hudebníka Johna Lennona, po 45 letech od činu prozradil motiv svůj motiv. Chtěl jen „být někým“. Řekl to v létě komisi pro podmínečné propuštění. Pozůstalým a Lennonovým fanouškům se omluvil. Lennona zastřelil 8. prosince 1980.
John Lennon

John Lennon | foto: Argo

Mark David Chapman
John Lennon a George Harrison nahrávají foukací harmoniky do písničky Being for...
Paul McCartney, John Lennon a George Harrison při natáčení filmu Perný den v...
John Lennon s kytarou Gretsch 6120
7 fotografií

Chapman takto promluvil v srpnu před komisí pro jeho podmínečné propuštění, o které žádal už počtrnácté. Opět neuspěl. Přepis jeho výpovědi naní zveřejnil deník New York Post.

„Můj zločin byl naprosto sobecký,“ cituje list letos sedmdesátiletého Chapmana z nápravného zařízení Green Haven v okrese Dutchess.

Před komisí promluvil o svém motivu. „Bylo to všechno spojené jen s jeho popularitou.“

Zpěvák John Lennon a jeho vrah Mark David Chapman

Když se ho policista zeptal, proč Lennona chtěl zavraždit, odpověděl: „Abych se stal slavným. Abych byl někým, kým nejsem,“ vrátil se do prosince 1980.

Pane Lennone!

Chapman hudebního idola a legendu zavraždil 8. prosince 1980 před jeho bydlištěm v nájemním domě Dakota v New Yorku. Těžce ho postřelil poté, co se bývalý člen skupiny Beatles s manželkou Yoko Ono vracel z nahrávacího studia.

Chapman k Lennonovi přistoupil, zavolal na něj „Pane Lennone!“ a sotva se Lennon stačil otočit, Chapman pětkrát vystřelil a smrtelně ho zranil. Jen několik hodin předtím mu Lennon podepsal své album. „To ráno jsem prostě věděl, že to bude den, kdy se s ním setkám a kdy ho zabiju.“

„Omlouvám se za utrpení, kterým jste museli projít. V době činu jsem na toto vůbec nepomyslel, bylo mi to jedno,“ prohlásil v létě Chapman.

Další slyšení, ve kterém může požádat o propuštění, je naplánováno na rok 2027.

Mark David Chapman, vrah hudebníka Johna Lennona, po 45 letech od činu prozradil motiv svůj motiv. Chtěl jen „být někým". Řekl to v létě komisi pro podmínečné propuštění. Pozůstalým a Lennonovým...

