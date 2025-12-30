Zemřela Kennedyho vnučka Schlossbergová. Měla leukémii, bylo jí 35 let

Ve věku 35 let v úterý zemřela vnučka někdejšího amerického prezidenta Johna F. Kennedyho Tatiana Schlossbergová, oznámila v příspěvku na facebooku Nadace knihovny Johna F. Kennedyho. Novinářka a matka dvou dětí v listopadovém článku v časopise The New Yorker napsala, že jí byla diagnostikována agresivní forma rakoviny a že jí podle lékařů zbývá necelý rok života.
Tatiana Schlossbergová podepisuje svou knihu v San Franciscu. (16. listopadu...

Tatiana Schlossbergová podepisuje svou knihu v San Franciscu. (16. listopadu 2019) | foto: Profimedia.cz

Ed Schlossberg (vlevo), velvyslankyně Caroline Kennedy (druhá zleva), Tatiana...
Britský princ William a americká velvyslankyně v Austrálii Caroline Kennedyová,...
Tatiana Schlossbergová v Runnymede v Anglii u památníku svého dědečka a...
Tatiana Schlossbergová na snímku z roku 2023
Článek byl publikován 22. listopadu, na 62. výročí atentátu na jejího dědečka.

„Naše krásná Tatiana dnes ráno zemřela. Bude navždy v našich srdcích,“ stojí v oznámení úmrtí Schlossbergové.

Mám rakovinu v posledním stádiu, zbývá mi nejvýš rok, oznámila vnučka JFK

Schlossbergová v eseji s názvem Boj s mou krví uvedla, že jí byla diagnostikována akutní myeloidní leukémie po porodu v květnu loňského roku. „Nevěřila jsem, nemohla jsem uvěřit, že mluví o mně. Den předtím jsem v bazénu uplavala míli, a to v devátém měsíci těhotenství. Nebyla jsem nemocná. Necítila jsem se nemocná. Patřila jsem k nejzdravějším lidem, které jsem znala,“ napsala Schlossbergová o chvíli, kdy se o diagnóze dozvěděla.

Popsala, jak měla zdravý životní styl, který zahrnoval běhání, lyžování a dokonce i plavání v newyorské řece Hudson, aby získala prostředky pro nadaci věnované boji s touto nemocí. Navzdory léčbě, včetně transplantace kostní dřeně a chemoterapie, jí lékaři podle jejích slov sdělili, že prognóza nebyla dobrá.

Loučení se synem. Jackie Kennedyová se JFK mladšímu svěřila se svými děsy, odhalil dopis

Ve své novinářské kariéře se zaměřovala na environmentální témata a byla hlasitou kritičkou svého bratrance Roberta F. Kennedyho, který je ministrem zdravotnictví v administrativě amerického prezidenta Donalda Trumpa. „Z nemocničního lůžka jsem sledovala, jak byl Bobby, navzdory logice a zdravému rozumu, potvrzen do této funkce, přestože nikdy nepracoval v medicíně, veřejném zdravotnictví, ani ve vládě,“ uvedla.

Dcera designéra Edwina Schlossberga a diplomatky Caroline Kennedyové, byla vnučkou 35. prezidenta USA Johna F. Kennedyho a Jacqueline Kennedyové Onassisové. Bratrem Schlossbergové je dvaatřicetiletý Jack Schlossberg, který v listopadu oznámil svůj záměr kandidovat příští rok do amerického Kongresu za Demokratickou stranu.

Vánoce jsem poznal až v Československu, vzpomíná kubánský návrhář Osmany Laffita

