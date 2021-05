Nejmocnější muž Senátu. Bidenovi může zlomit vaz senátor z vlastních řad

Biden minulou středu zveřejnil plán výdajů za 1,8 bilionu dolarů (38,4 bilionu korun) na podporu vzdělávání, rodin a dětí. Dalších v přepočtu 49 bilionů korun chce na infrastrukturu. To vše poté, co Senát v březnu schválil opatření v objemu 41 bilionů korun na boj proti pandemii.

Zatímco republikáni jsou v odporu vůči prezidentovu novému plánu jednotní, demokraté se na jeho podpoře momentálně neshodnou. K prosazení záměru si ale nemohou dovolit přijít ani o jediného senátora.

Demokraté drží v Senátu nejtěsnější možnou většinu. Mají stejně senátorů jako republikáni, navíc ale disponují hlasem viceprezidentky Kamaly Harrisové, která má právo rozhodovat vyrovnané hlasování. Vše nyní závisí na Manchinovi, nejkonzervativnějším demokratickém senátorovi, označovaném za „druhého nejmocnějšího Joea ve Washingtonu“.

Manchin, známý svou fiskální obezřetností má totiž o Bidenově záměru vážné pochybnosti. „Je to velká spousta peněz. Je to nepříjemné rozhodování,“ prohlásil Manchin, kterému se Washington natolik protiví, že si tu odmítá koupit či pronajmout dům, přestože tu působí už deset let.



Místo toho bydlí a pracuje na čtyřicetimetrové lodi, která ho stála mnohem méně než jakákoliv nemovitost na pevnině. Tato lodní rezidence se podle listu The Telegraph v posledních letech stala místem, kde se mohou demokraté a republikáni scházet mimo „toxickou atmosféru Kongresu“.

Manchin sem s oblibou zve své politické přátele i nepřátele na pivo, pizzu a večerní svezení po řece Potomac. „Ačkoli politickou nestrannost slíbil Biden, v praxi ji provozuje Manchin. Republikáni v současnosti nehovoří s Bílým domem, ale s druhým Joem,“ píše The Telegraph.

Nejmocnější člověk v Senátu

K Manchinovi dorazil opakovaně i konzervativní senátor republikánů Ted Cruz, republikánská senátorka Susan Collinsová či lídr demokratů v Senátu Chuck Schumer. „Manchin se stává nejmocnější osobou v Senátu,“ uvedl nedávno demokratický senátor a Bidenův přítel Chris Coons.

Manchin momentálně jedná s Republikánskou stranou o jejich alternativním návrhu na podporu infrastruktury, do které chtějí investovat asi čtvrtinu toho, co navrhuje Biden. Koncem dubna se Manchin setkal také se senátorem a spojencem exprezidenta Donalda Trumpa Lindsey Grahamem, což některé demokraty značně rozhněvalo.

Manchinovi vadí, že s Bidenovým plánem na podporu rodin a balíkem investic do infrastruktury se pojí cílené navyšování daní. Senátor už prohlásil, že mimo jiné nepodpoří zvýšení daně z příjmů právnických osob z 21 procent na 28 procent. Trvá na limitu 25 procent.



Manchin, jehož Západní Virginie je druhým největším producentem uhlí v zemi, může podle expertů vetovat také některá Bidenova progresivnější opatření v oblasti klimatu, čímž by zmírnil jeho vliv na globální scénu, kterou koncem dubna vyzval k významnému snížení emisí uhlíku.

Manchin nemá problém vzepřít se straně

Manchin vyrůstal v malém uhelném městečku Farmington, kde jako teenager pracoval v obchodě s potravinami. Poté se mu podařilo získat fotbalové stipendium na Univerzitě Západní Virginie. Slibně rozjetou kariéru quaterbacka mu ale zhatilo těžké zranění kolene.

Postupně se pak vypracoval v místní politice a nakonec se stal populárním guvernérem. Zajímavostí je, že všichni ostatní vyšší politici státu jsou republikáni. Trump tu zvítězil ve volbách v roce 2016 i 2020. Místní ale stále hlasují pro jednoho demokrata - čtyřiasedmdesátiletého Manchina.

Na předvolebních videích se Manchin rád ukazuje s puškou, kterou cílí na části zákona, které se mu nelíbí. Ačkoli se s demokraty shodne na většině otázek, podporoval Trumpovu imigrační politiku, je zastáncem druhého dodatku zaručujícího právo držet a nosit zbraně a staví se proti demokratickým plánům na patnáctidolarovou minimální mzdu.



„Nesmíme to přehnat do bodu, kdy v podstatě zablokujeme hospodářský růst pro roky 2022, 2023, 2024 a dál. S tím rozhodně nesouhlasím,“ prohlásil Manchin ve středu po Bidenově projevu. „Je to neudržitelné. Spoléháme na to, že strýček Sam udělá všechno,“ dodal.



Manchin o sobě často říká, že je demokratem v Západní Virginii nikoli ve Washingtonu. „Můj nejhorší den v roli guvernéra Západní Virginie byl lepší než můj nejlepší den ve Washingtonu jako senátora,“ prohlásil. Po svém odchodu do důchodu chce domů odjet lodí. Do té doby ale Bílý dům podle analytiků zoufale doufá, že se přikloní na stranu demokratů.