Méně emisí, levnější léky a vyšší daně pro bohaté, slibuje Bidenův nový zákon

Nyní soubor opatření v hodnotě 430 miliard dolarů (10,3 bilionu Kč) míří do Sněmovny reprezentantů, kde má Bidenova strana většinu.

Senát návrh zákona schválil v poměru 51 hlasů ku 50. Pro se vyslovilo všech 50 demokratů a rozhodující hlas přidala viceprezidentka Kamala Harisová. Padesátka republikánských senátorů hlasovala proti. Republikáni plán odmítají, protože podle nich poškodí ekonomiku a podpoří už tak vysokou inflaci.

Senátoři k hlasování přistoupili po více než 15 hodinách jednání o dodatcích k návrhu. Hlasování ve Sněmovně reprezentantů se podle agentury Reuters očekává v pátek, poté musí zákon ještě svým podpisem potvrdit prezident.

„Sněmovna by měla schválit návrh zákona o klimatických změnách, daních a lécích co nejdříve a já se těším na to, až ho budu moci podepsat,“ uvedl Biden v prohlášení vydaném po hlasování.