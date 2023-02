Biden překročil hranice Polska a míří do Varšavy. Hlavní program začne v úterý

Americký prezident Joe Biden přicestoval v pondělí večer z Kyjeva do Polska, informovala agentura PAP. Na nádraží ve městě Przemyśl, odkud by se měl následně dopravit do Varšavy, čeká na prezidenta kolona automobilů. Bidenova oficiální návštěva začne v úterý a měla by trvat do středy.