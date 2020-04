Biden by ambasádu nechal Jeruzalémě. Pokud by vyhrál prezidentské volby

Vrátit ambasádu zpět do Tel Avivu, odkud ji nechal předloni přesunout současný prezident Donald Trump, by podle Bidena mírovému procesu mezi Izraelci a Palestinci nijak neprospělo.

Podle Bidena, který je už jediným uchazečem o demokratickou nominaci do prezidentských voleb, se velvyslanectví z Tel Avivu do Jeruzaléma „nemělo přesouvat“, když v souvislosti s tímto krokem nenastal žádný posun v mírových jednáních.



Trumpovo rozhodnutí bývalý viceprezident USA označil za „krátkozraké a lehkovážné“. „Mělo se to odehrát v kontextu širší dohody, která by nám pomohla dosáhnout důležitých ústupků v mírovém procesu,“ dodal.

Pokud by se stal po listopadových volbách prezidentem, nechal by ovšem Biden velvyslanectví v Jeruzalémě. Opětovný přesun do Tel Avivu by totiž podle něj nic dobrého nepřinesl.

Dárcům, se kterými Biden prostřednictvím videokonference o Izraeli a Palestině hovořil, také řekl, že by místo přemisťování ambasády raději znovu otevřel americký konzulát ve východním Jeruzalémě, a obnovil tak jednání s Palestinci. „Moje vláda bude tlačit na obě strany, aby učinily kroky, které by udržely řešení dvou států naživu,“ dodal Biden.

Spojené státy z rozhodnutí prezidenta Donalda Trumpa v květnu 2018 přemístily své velvyslanectví v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzaléma a staly se tak první zemí světa s ambasádou tomto městě, na které si jako na své hlavní město dělají nárok Izraelci i Palestinci.