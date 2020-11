Biden, prezident na jedno funkční období? Možná, ale nesmí to dát najevo

Joeovi Bidenovi bylo v pátek 78 let. Pokud by byl v roce 2024 znovuzvolen, bylo by mu 86 let ve chvíli, kdy by na začátku roku 2029 předával moc. Již dva měsíce před jeho příchodem do Bílého domu je na myslích všech ve Washingtonu následující otázka: Bude tento „lev americké historie“, jak jej nazval Barack Obama, prezidentem jen na jedno funkční období?