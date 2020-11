ANALÝZA: Kim je další bolehlav pro Bidena. Jaké páky na Severní Koreu použít?

14:00 , aktualizováno 15:00

Bude to jízda. Hned jak se Joe Biden nastěhuje do prezidentského úřadu, nebude vědět, kam dřív skočit. Čína, Rusko, Írán, Afghánistán, pošramocené vztahy s Evropou, to zdaleka není kompletní výčet ošemetné agendy v zahraniční politice, jež na něho čeká. Je více než zřejmé, že jedním z jeho nejsilnějších bolehlavů bude jaderná Severní Korea. Povede si lépe než jeho předchůdce Donald Trump? Zapeklitá otázka.