Demokraté oficiálně jmenovali Bidena do souboje o Bílý dům, vyzve Trumpa

Sjezd se vzhledem k pandemii covidu-19 odehrál poprvé v historii čistě virtuálně. Namísto vystoupení před desetitisícovým davem na sportovním stadionu se v televizi a na internetu vysílá každý ze čtyř dnů sjezdu dvouhodinový sestřih projevů politiků a vyjádření podporovatelů demokratů.



V programu, jehož téma neslo název „na schopnosti vést záleží“, vystoupila řada vysloužilých hvězd Demokratické strany, jako například bývalí prezidenti Jimmy Carter či Bill Clinton, nebo někdejší ministr zahraničí John Kerry. Podle listu The New York Times se strana tímto segmentem snažila cílit především na starší voliče.

Clinton ve svém předtočeném projevu tvrdě zaútočil na prezidenta Donalda Trumpa, který podle něj na svou roli v Bílém domě nestačí. „Donald Trump říká, že jsme světoví vůdci. No, jsme jedinou velkou průmyslovou ekonomikou, kde se ztrojnásobila míra nezaměstnanosti,“ řekl prezident z let 1993 až 2001. „V takových časech by měla být Oválná pracovna řídícím centrem. (...) Je tam však jen chaos,“ řekl Clinton.



Vystoupili také mladí demokratičtí politici, kteří jsou vycházejícími hvězdami strany. Namísto jednoho hlavního řečníka, který by se mohl výjimečným projevem proslavit na celostátní úrovni, jako to učinil Barack Obama v roce 2004, však organizátoři povolali celkem 17 politiků a političek. Podle řady pozorovatelů přitom dostali poměrně malý prostor zastánci stále populárnějšího krajně levicového křídla, jako například členka Kongresu Alexanria Ocasiová-Cortezová.



Samotná Bidenova nominace se také odehrála netradičním způsobem. Za normálních okolností se v místě konání sjezdu sejdou delegace ze všech 57 amerických států a teritorií a postupně sdělí vedení strany, kolik delegátů u nich získal jaký kandidát. Tentokrát se však zástupci delegací připojovali do vysílání s krátkým vystoupením z jejich domovských států. Sám Biden pak nominaci přijal ve svém domě ve státu Delaware.



Demokraté jako první z amerických velkých stran vstoupili s novým formátem sjezdu do neznáma a řada amerických médií poznamenává, že není jasné, do jaké míry se jim podaří virtuálním programem oslovit nerozhodnuté voliče či republikány znechucené Trumpovou politikou a vystupováním.

Podle monitorovací společnosti Nielsen sledovalo pondělní program na celkem deseti televizních kanálech 19,7 milionu lidí, což je znatelně méně, než před čtyřmi lety, kdy si sjezd naladilo 26 milionů diváků.