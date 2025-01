ANALÝZA: Tečka za Bidenem aneb jak to prasklo. Byl prezidentem příliš pozdě

Může za to jeho výběr kamarádů. Když měl v roce 2016 ještě sílu, šanci opravdu vyhrát a chuť kandidovat, Barack Obama mu to zatrhl. Chtěl Hillary Clintonovou. Demokraté, lovci prázdných gest, chtěli mít po prvním černochovi v Bílém domě i první ženu. Naopak v roce 2020, když to se silami a bystrostí nebylo dávno ono, ho přesvědčili, aby to vzal. A loni v červenci ho po třech letech oslavné jízdy jeho roztleskávači během pár dnů surově vyklopili do příkopu, když zjistili, že ve strašlivé debatě s Trumpem se vše odkopalo a oni to s ním nevyhrají.

Po použití ho zmačkali a zahodili. Bidenovým hlavním odkazem tak bude vzpomínka na jeho mentální úpadek.