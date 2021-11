KOMENTÁŘ: Mince od Bidena pro papeže Františka byla silným osobním gestem

„Nejsem si jistý, zda se to hodí, ale v Americe máme takovou tradici“, začal pomalu Joe Biden, na kterém byla znát nervozita a rozechvělost. Jako projev respektu a ocenění dává prezident vojákům a představitelům veřejného život tzv. Velitelskou minci (=command coin).

„Vy jste nejvýznamnější bojovník za mír, jakého jsem v životě potkal. Proto bych Vám nyní, pokud dovolíte, tuto minci rád předal,“ pokračoval Biden.

Zprvu zaskočená tlumočnice přeložila neplánovaný vzkaz pohotově do italštiny a papež s úsměvem souhlasně přikývl. Americký prezident poté otevřel malou krabičku, kterou do té doby svíral v ruce, a vyňal z ní oválnou minci „Víte“, pokračoval dál zamyšleně, „já vím, že můj syn by chtěl, abych Vám ji dal, protože na zadní straně je znak státu Delaware. A k němu patří 261. jednotka, u které kdysi sloužil.“



Beau Biden (1969-2015) byl vystudovaný právník, který zastával osm let post ministra spravedlnosti unijního státu Delaware. V letech 2003–2015 sloužil navíc v Armádě Spojených států a byl i členem delawarské Národní gardy.

V rámci dvanáctiměsíčního vyslání se v roce 2008 dokonce zúčastnil irácké mise. Poté, co ukončil vojenskou službu, mu lékaři v 41 letech diagnostikovali mozkový nádor, který byl pak příčinou jeho úmrtí v květnu 2016.

Význam mince sahá do 1. světové války

Velitelská mince se v americké společnosti těší značné popularitě a respektu. Největší tradici má dodnes v řadách armády, kde se její historie datuje od 50. let 20. století. Podle populární a rozšířené legendy je však její původ mnohem starší a sahá až do období 1. světové války.

Příslušníci jedné z perutí amerického letectva tehdy měli dostávat malý medailon zobrazující vojenské insignie. Většinou ho prý nosili v koženém váčku zavěšeném na krku. Údajně k nim patřil i mladý pilot, který krátce po skončení výcviku upadl do německého zajetí. Ve vězení mu sebrali uniformu a veškeré doklady. Jediné, co mu zůstalo, byl kožený váček. Při převozu do jiného tábora záhy na to se mu podařilo utéct.

Několik dní se skrýval a nakonec zamířil k frontové linii, aby se pokusil dostat ke svým. Narazil však na francouzskou hlídku, jejíž vojáci ho považovali za zběha nebo špióna. Marně se jim snažil vše vysvětlit. Protože se neměl jak prokázat, chtěli ho postavit před popravčí četu. V poslední chvíli si mladý voják vzpomněl na minci s insignií své jednotky a to mu zachránilo život. Jako omluvu dostal nakonec od francouzských spojenců ještě láhev vína.



Vzácné a osobní gesto

Dnes dávají vyšší důstojníci velitelské mince různých tvarů a z různého materiálu vojákům jako symbolické ocenění prokázané udatnosti, statečnosti nebo vzorného splnění uloženého úkolu. Mají tak vítanou možnost spontánní reakce na konkrétní situaci bez zbytečného prodlení.

Mince mívá na jedné straně vyobrazen znak USA a na straně druhé pak insignii nebo emblém konkrétní instituce či vojenské jednotky. Velitelská mince je vzácnou memorabilií pro oceněné i jejich blízké. Její darování je proto vzácným a osobním gestem.

Mince spojuje dárce a obdarovaného zvláštním poutem. To zakládá i jeden praktický obyčej, který nezapomněl papeži Františkovi připomenout ani prezident Biden. „Říkám to jako žert, ale bývá zvykem, že pokud se příště potkáme a Vy nebudete mít tuto minci u sebe, pak kupujete nám oběma drink,“ řekl s úsměvem Biden.

Jak známo, jednání státníků ovlivňují psané i nepsané tradice a gesta. Uvidíme tedy, jak se poslední návštěva prezidenta USA v Římě projeví v americko-vatikánské relaci.