Co nechceš, aby ti jiní činili, nečiň ty jim, ale demokraté si zřejmě nepamatovali všechno, co řekl Ježíš, a tak má debatní debakl Joe Bidena druhé dějství. To první je o tom, že demokraté po Bidenovi chtějí, aby odpískal kandidaturu na prezidenta. V dalším dílu to pokračuje tak, že republikáni chtějí, aby skončil hned i jako prezident.