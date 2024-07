Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Zásadní tisková konference vůdce svobodného světa k 75. výročí NATO se stala okukováním a zkoumáním, jestli je Joe Biden tauglich. Čili jestli není dementní. Když se podíváte, co píší americká a evropská média, a co dělalo titulky ze summitu Aliance, je to Biden a jeho kondice.