Potřebuji více spánku a méně práce po osmé večer, přiznal Biden guvernérům

Biden svolal do Bílého domu desítku guvernérů zvolených za jeho Demokratickou stranu, z nichž někteří jsou považováni za potenciální náhradní kandidáty na prezidenta. Navenek mu však zatím vyjadřují podporu a Biden z kampaně odstoupit nechce. S odvoláním na informované zdroje o tom napsal deník The New York Times (NYT).

Většina Američanů se domnívá, že je na prezidentský post příliš starý, Biden ale zatím veřejně nepřiznává, že by jej vysoký věk ve výkonu funkce omezoval.

Cílem středeční schůzky bylo ujistit klíčové spojence o schopnosti vést předvolební kampaň, zmíněná vyjádření však představují jasné přiznání únavy od nejstaršího prezidenta v dějinách Spojených států, píše list NYT. Podle webu Politico se jeden z účastníků setkání Bidena ptal, jak se cítí, na což prezident odpověděl, že jeho zdravotní stav je dobrý.

Dlouhotrvající pochybnosti o jeho schopnostech rozdmýchala minulý týden debata s jeho republikánským rivalem a exprezidentem Donaldem Trumpem, při níž mluvil chraplavým hlasem a opakovaně se zadrhával.

Biden a jeho tým nejdříve špatný výkon vysvětlovali nachlazením, později začali zmiňovat i prezidentovy červnové zahraniční cesty; ty ovšem skončily několik dní před televizním duelem.

Po něm přineslo vícero amerických médií informace o tom, že Biden mívá v zákulisí problémy s koncentrací, zejména ve večerních hodinách. Několik lidí, kteří s ním tráví čas, řeklo agentuře AP, že se potýká s momenty, kdy se jeho myšlenky zdají být neuspořádané nebo nedokončí větu. Předvolební debata pořádaná televizí CNN začínala ve 21:00 washingtonského času.

V táboře demokratů vyvolala debata podle médií paniku a diskuzi o tom, zda by mohl stranu v prezidentské volbě reprezentovat někdo jiný. Otřes přišel čtyři měsíce před volbami a v době, kdy stranické primárky již jsou minulostí. Biden v nich suverénně vyhrál, a je tak v zásadě na něm, zda kandidátem demokratů bude, či nikoli.

Na straně republikánů proti němu stojí 78letý Trump, který by se sám stal nejstarším prezidentem USA, pokud by vyhrál volby a zůstal ve funkci další čtyři roky. Zdaleka však nečelí tak silným pochybnostem voličů ohledně své fyzické a mentální kondice jako Biden.

Preventivní útok na Harrisovou

Jak upozornila agentura Reuters, v očekávání možného Bidenova konce v kampani už Trump a jeho spojenci hledají, jak zaútočit na jeho možné náhradníky. Za nejpravděpodobnější náhradu považují viceprezidentku Kamalu Harrisovou – a přestože se do ní strefují pravidelně, Reuters přináší příklady výrazného zvýšení intenzity kampaně proti ní.

Vedle obligátních tvrzení o „nejhorším držiteli viceprezidentského postu“ se objevují i zbrusu nové konstrukce. Například MAGA Inc., Trumpovo fundrasingové chapadlo, označilo Harrisovou za „královnu invaze“. Najednou to má být Harrisová, kdo je odpovědný za nefunkční ochranu před ilegálním přistěhovalectvím.

Za pozornost podle Reuters stojí neobvyklé ticho okolo osoby samotného Donalda Trumpa. Ten nechá na Harrisovou útočit členy svého týmu, ale sám se útoků neúčastní. Analytici blízcí Republikánům to vysvětlují tím, že Trump je ukázněnější. „Ukazuje se, že i starého psa můžete naučit novým kouskům,“ cituje Reuters nejmenovaného bývalého člena Trumpova týmu poradů.