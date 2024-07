Západ Bidenovi děkuje za práci. Zajímá nás výsledek voleb, vzkázal Kreml

„Pane prezidente, učinil jste mnoho obtížných rozhodnutí, díky nimž se Polsko, Amerika a svět staly bezpečnějšími a demokracie a svoboda silnějšími. Vím, že jste se jimi řídil i při oznámení tohoto posledního rozhodnutí. Možná toho nejtěžšího ve vašem životě,“ napsal Tusk.

Bývalý britský ministr zahraničí James Cleverly Bidenovi poděkoval za to, že je „velkým přítelem Spojeného království“. „Bylo mi potěšením se s Bidenem setkávat při jeho cestách do Británie,“ napsal a zavzpomínal na jejich setkání při podpisu kondolenční knihy za zesnulou královnu Alžbětu II.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov prohlásil, že Rusko situaci sleduje. „Za prioritu ale nepokládáme výsledek voleb v USA, ale dosažení cílů své vojenské operace na Ukrajině,“ řekl. „Do voleb jsou ještě čtyři měsíce, během kterých se může ještě hodně změnit,“ dodal mluvčí prezidenta Vladimira Putina.

Biden v neděli vyjádřil plnou podporu viceprezidentce Kamale Harrisové, aby se stala prezidentskou kandidátkou Demokratické strany pro listopadové volby. „Demokraté – je čas se spojit a porazit Trumpa. Udělejme to,“ uvedl Biden s odkazem na republikánského prezidentského kandidáta Donalda Trumpa.

Trump v reakci prohlásil, že Harrisová by byla ve volbách snazší soupeř než Biden, kterého označil za nejhoršího prezidenta v historii USA.

To nejlepší pro naši zemi, míní demokraté

Od svých spolustraníků z řad demokratů Biden sklidil za své rozhodnutí převážně pozitivní odezvu.

„Joe Biden si vydobyl místo mezi nejlepšími a nejvýznamnějšími prezidenty v americké historii. Jsem hrdý na to, že mohu sloužit pod jeho vedením, a jsem vděčný za jeho neochvějné zaměření na to, co je pro naši zemi nejlepší,“ vzkázal americký ministr dopravy Pete Buttigieg.

Podle šéf demokratů v americkém Senátu Cucka Schumera dal Biden přednost své zemi.

Coloradský guvernér Jared Polis poděkoval Bidenovi za jeho „desetiletí služby našemu skvělému národu“. Podle guvernéra Kentucky Andyho Besheara je Bidenovo rozhodnutí odstoupit „v nejlepším zájmu naší země“.