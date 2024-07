Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Takže ani Všemohoucí, který prý jediný mohl přesvědčit Joea Bidena ke stažení kandidatury, neuspěl. Biden zůstává. Jak dlouho? Demokraté a média, kteří kvůli současnému prezidentovi lhali, teď otočili. Najednou ho chtějí vyměnit. Povodeň se rozlila do ulic a kráčet proti by byl problém i pro muže, který nepadá na schůdcích do letadla.