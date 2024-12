ANALÝZA: Milost ze tří úhlů. Proč Biden zvolil syna namísto strany

Američanům musel zaskočit krocan dojídaný po Dni díkůvzdání, když se v neděli večer dozvěděli, že Joe Biden dal milost svému synu Hunterovi. Dal ji tak i sám sobě, i když o tom nemluvil.

Udělal to poté, co opakovaně tvrdil, že mu ji nikdy nedá. Kdyby za starých časů, řekněme před půl rokem, někdo snad tvrdil, že mu ji stejně dá, byl by zadupán pretoriány z řad médií a bojovníků proti manipulacím jako dezinformátor.

Ještě koncem května, když se Donald Trump zmítal v nejbouřlivějších vlnách svých soudních procesů, Biden k tomu dušínovsky prohlásil: „Nikdo není nad právem.“

Ale přece jen někdo je, jeho syn. Tatínkovi ten trumpovský výrok házeli na hlavu s tím, že ho bude mrzet. Nebude. Ani trochu.