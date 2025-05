Kdy zemřel váš syn? Uniklá nahrávka ukazuje, jak Biden bojoval s pamětí

Podle záznamu měl demokratický prezident problém vzpomenout si na rok, kdy opustil funkci viceprezidenta, nebo na datum úmrtí svého syna Beaua.

Poradci Bílého domu v té době popírali, že by prezident takové výpadky paměti měl. Bidena vyslýchal tým zvláštního vyšetřovatele Roberta Hura kvůli tomu, že měl ve svém domě a bývalé kanceláři tajné dokumenty. Prokurátor se nakonec rozhodl prezidenta neobvinit, přestože zjistil, že uchovával tajné materiály.

V únoru 2024 vyvolala hněv Bílého domu a demokratů Hurova zpráva, ve které popsal Bidena jako „dobromyslného staršího muže se špatnou pamětí“. Zveřejnění zprávy bylo pro Bidena obtížným momentem na začátku předvolební kampaně a zdůraznilo jednu z jeho největších politických slabin - obavy voličů z jeho věku a schopnosti jasně uvažovat. Biden tehdy tvrdil, že jeho paměť je v pořádku.

Rozhovory s Bidenem se konaly dva dny v říjnu 2023. Ministerstvo spravedlnosti za Bidena zpřístupnilo přepisy rozhovorů po zveřejnění zprávy Hura.

Bidenova administrativa loni odmítla nahrávku zveřejnit a označila ji za „ústavně chráněný materiál o prosazování práva“. Tvrdila, že republikáni s ní chtějí manipulovat kvůli případnému politickému zisku. Nahrávka ukazuje, co nebylo možné v přepisu zachytit - prezidentův šeptavý hlas a dlouhá ticha, kdy se snaží najít správná slova nebo data. Ty často dodávali jeho právníci.

Není jasné, jak Axios nahrávku získal, upozornil server televize BBC. Administrativa současného prezidenta Donalda Trumpa ale plánovala zveřejnit celý rozhovor.

Nová kniha, která má vyjít tento měsíc, tvrdí, že Bílý dům zatajoval Bidenův stav. Podle knihy nebyl schopen poznat hollywoodského herce George Clooneyho nebo si vybavit jména důležitých asistentů. Knihu Original Sin: President Biden’s Decline, Its Cover-up, and His Disastrous Choice to Run Again napsali moderátor televize CNN Jake Tapper a zpravodaj serveru Axios Alex Thompson.

12. července 2024