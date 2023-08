Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet 10 dní zdarma

Poté, co Joe Biden dva týdny neztratil pomalu ani slovo kvůli nejzabijáčtějšímu požáru v USA za sto let, se konečně vypravil na místo. Za těch čtrnáct dnů se omezil jen na tři pozoruhodné věty, přičemž tu první vyslovil, když si ho reportéři vyčíhali, jak se projíždí na kole. Na otázku, co by k té apokalypse řekl, odvětil s úsměvem: „No comment.“ A šlápl do pedálů a odjel.