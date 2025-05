Podle deníku The New York Times je publikace založena na výpovědích anonymních zdrojů a přináší svědectví o tom, jak Bidenovi poradci ignorovali jeho zjevné slabiny.

Jedním z výrazných momentů v knize je popis Bidenových problémů s pamětí. Autoři uvádějí, že Biden v průběhu svého funkčního období zapomněl jména několika svých dlouholetých spolupracovníků, včetně Mika Donilona, který pro něj pracoval již od 80. let. Biden si údajně pletl i jména členů své administrativy, například zaměnil ministra zdravotnictví Xaviera Becerru s ministrem vnitřní bezpečnosti Alejandrem Mayorkasem.

Velkou pozornost budí pasáž o Bidenově neschopnosti rozpoznat známého herce George Clooneyho během jeho setkání s celebritami. Tato epizoda, stejně jako další podobné momenty, podle autorů ukazují na postupné oslabování jeho kognitivních schopností.

Ochranná clona kolem prezidenta

Kniha také zmiňuje Bidenovy potíže s geografickými názvy, kdy například zaměnil Alabamu za Texas během jednání o právech na interrupce. Bidenovi blízcí spolupracovníci údajně jeho chyby omlouvali stresem a pracovním vytížením.

Autoři tvrdí, že Bidenovi poradci vědomě ututlávali jeho problémy a chránili ho před kritikou. Ve snaze udržet jeho obraz na veřejnosti nepoškozený se podle knihy uchylovali k manipulacím a skrývání informací před novináři. Ačkoli byli svědky jeho zhoršujícího se stavu, raději mlčeli a chránili ho před jakýmkoli tlakem.

Kniha také popisuje roli první dámy Jill Bidenové, která se stala prezidentovým největším ochráncem. Podle svědectví autorů byla ochotna zasáhnout pokaždé, když se začalo hovořit o Bidenových problémech. Ačkoli jednou údajně zůstala mlčet, když jeden z podporovatelů vyjádřil pochybnosti o Bidenově opětovné kandidatuře, následně se zavázala, že už nikdy nepromarní příležitost manžela bránit.

Demokraté pod tlakem mlčení

Podle The New York Times kniha ukazuje, že i přes viditelné problémy s Bidenovým zdravím a mentální kondicí většina demokratických představitelů raději mlčela, než aby veřejně vystoupila proti prezidentově opětovné kandidatuře. Přesto mezi nimi panovala obava z možného kolapsu prezidentovy kampaně, pokud by se problémy dostaly na povrch.

Kniha také odhaluje napětí mezi členy Bidenova týmu. Někteří poradci měli obavy z jeho schopnosti pokračovat v úřadu, zatímco jiní stáli pevně po jeho boku a tvrdili, že Biden je stále schopen vést zemi. Tito zastánci podle autorů aktivně potlačovali jakékoli diskuse o jeho zdraví.

Jeden z mála pokusů o změnu demokratického kandidáta na prezidenta se objevil v roce 2023, kdy bývalý šéf štábu Bílého domu Bill Daley oslovil guvernéry J.B. Pritzkera, Gavina Newsoma a Andyho Besheara s návrhem na výzvu proti Bidenovi. Všichni tři to však odmítli.