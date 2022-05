„Zdravím. Tečka.“ Biden odbyl severokorejského diktátora dvěma slovy

O možném jaderném testu se americký prezident Biden zmínil před odletem z Jižní Koreje do Japonska. Na otázku novináře, zda má nějaký vzkaz pro severokorejského vůdce Kim Čong-una, pak v neděli odpověděl velmi stručně: „Zdravím. A po krátké odmlce dodal „tečka“.

Biden zahájil svou první asijskou cestu ve funkci prezidenta ve čtvrtek návštěvou Jižní Koreje.

Americké tajné služby upozornily na možnost, že KLDR připravuje další raketový test, který by mohla provést v době Bidenovy přítomnosti na kontinentu. Mohla by testovat jadernou zbraň nebo raketu dlouhého doletu anebo obojí.

Podle stanice CNN je tato stručnost výrazem dosud neúspěšné snahy USA zahájit s Pchjongjangem dialog. Veškeré návrhy americké administrativy zůstaly bez odpovědi. Kim znásobil raketové zkoušky a je možné, že připravuje další podzemní jaderný test.

Biden řekl, že je na takovou možnost připravený. „Promysleli jsme, jak budeme reagovat na cokoli, co udělají (Severní Korejci), takže se neznepokojuji,“ řekl Biden.

KLDR nereagovala ani na americkou nabídku na zaslání vakcín proti covidu-19, s nímž se nyní Severní Korea potýká. Nemoc se tam označuje jako horečka, již podle tamních úřadů dostalo 2,6 milionu lidí.

„Nabídli jsme vakcíny nejenom Severní Koreji, ale i Číně a jsme připraveni jim je okamžitě poskytnout. Nedostali jsme odpověď,“ řekl Biden. KLDR už předtím odmítla nabídku vakcín z programu COVAX určeného chudším státům.

Dosud země tvrdila, že se dokázala přísnou uzávěrou hranic koronaviru ubránit, ale odborníci se domnívají, že případy v KLDR byly už před současnou vlnou epidemie.

Severokorejská státní média doporučují řešit „horečku“ bylinným čajem, kloktáním slanou vodou a použitím slabších přípravků tišících bolest. Kim podřízené kritizoval za špatné řízení distribuce léků.

Biden na tiskové konferenci v Soulu řekl, že je připravený se s Kimem za příznivých podmínek sejít. „Záleželo by na tom, zda by to myslel vážně a byl upřímný,“ řekl.

Jeho předchůdce Donald Trump uspořádal v roce 2018 s Kimem summit a později jako první z amerických prezidentů vstoupil na území KLDR. Kim však později zpochybnil smysl potřásání si rukou s Američany.

Biden se při jednání s jihokorejským prezidentem Jun Sok-jolem shodl na posílení odstrašujících prostředků proti KLDR. Dohodli se také na dalším rozšíření vojenských cvičení a armádním výcviku na Korejském poloostrově a v jeho blízkosti. Trump rozsah těchto aktivit nechal omezit, protože je považoval za příliš nákladné a provokativní.

Biden odjel do Asie s cílem potvrdit pokračující intenzivní spolupráci se dvěma klíčovými asijskými spojenci Washingtonu. O tom, že Washington považuje Japonsko za spolehlivého bezpečnostního a ekonomického partnera chce ujistit i při jednáních v Tokiu.