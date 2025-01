Sprintující Biden hází Trumpovi klacky pod nohy. Po inauguraci přijde čistka

Většina osazenstva Bílého domu už má zabaleno do úhledných kartonových krabic. Od pondělí bude v Oválné pracovně úřadovat Donald Trump. A jeho předchůdce Joe Biden, jak to tak vypadá, využívá každé hodiny, aby mu do cesty nastražil co nejvíce překážek. Exekutivními příkazy řeší širokou paletu témat od životního prostředí až po platy státních zaměstnanců.

Až to může vypadat, že se snaží dohnat, co za čtyři roky v úřadu nestihl. Ve změti příkazů je však patrný jasný vzorec, cílí na problematiku, kde jeho následovník slíbil razantní a mnohými kritizované změny. A jeho tým se nechal slyšet, že ještě nemusí být konec, do předání Bílého domu zbývají takřka tři celé dny. Biden sice ze souboje s Trumpem v rámci voleb vycouval, boj však hodlá ukončit až nyní.