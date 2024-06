Prezidentská debata Biden vs. Trump čili tři na jednoho. Jak v duelu uspět

Joe Biden a Donald Trump dostali před prezidentskou debatou ze všech stran takové rady, že kdyby je poslechli, bude tam 90 minut ticho. Je to zcela nebývalá situace: dosud se vždy snažili kandidáti vysypat toho ze sebe co nejvíc, dokonce se to měřilo. Měli zazářit, oslnit, dominovat, přesvědčit. Tihle toho mají pro jistotu namluvit co nejméně, aby se neodkopali.

Amerika v podstatě očekává, jestli prezident zabloudí ve svých myšlenkách nebo řekne nějaký nesmysl a jestli vyzývatel vybuchne jako muniční sklad nebo ho sežere amok z ublíženectví.