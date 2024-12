Vyplývá to z obsáhlého článku Wall Street Journal, který na základě rozhovorů s 50 předními demokraty a lidmi z Bílého domu uvádí, že Biden měl mentální problémy od chvíle, kdy vstoupil do Bílého domu. A štáb se to snažil propracovanými postupy zakrývat.

Tiskové oddělení dostalo instrukce nezařazovat do přehledů články hodnotící Bidena negativně, takže si myslel, jak je úspěšný.