Useknu vám hlavy a budu se dívat, jak Biden umírá, hrozil Američan

Sedmadvacetiletý David Kyrle Reeves ze Severní Karolíny mezi 28. lednem a 1. únorem opakovaně volal do Bílého domu i do Kapitolu a hrozil, že zabije Bidena, americké zákonodárce i zaměstnance obou institucí.

„Všechny vás zabiju. Useknu vám hlavy,“ řekl údajně v jednom z hovorů. Brzy poté Reevesovi zavolal agent FBI a ptal se ho na tyto výhrůžky. Ani tehdy ovšem muži nedošlo, čeho se dopustil. Podle listu The New York Times se odvolával na první dodatek americké ústavy, který občanům USA zaručuje právo na svobodu slova.

A když agent zavěsil, zavolal mu zpátky a své hrozby zopakoval s tím, že „kdyby měl auto, všechny by zabil“. A že kdyby měl i zbraň a bezpečnostní prověrku, „přiblížil by se tomu, aby mohl zabít úplně každého“. Následně smrtí pohrozil i samotnému agentovi.



List The Independent pak uvádí, že Reeves nakonec ještě požadoval, aby ho někdo vyzvedl a zavezl do Bílého domu, „aby mohl praštit prezidenta do obličeje, sednout si na jeho židli a být tam, dokud Biden nezemře“.



„Přijdu a zabiju prezidenta. Zabiju tajnou službu, protože mi patří celá planeta,“ slyšeli ještě od Reevese 1. února v sídle prezidenta. Poté byl zatčen a skončil ve vazbě. Za výhrůžky mu hrozí až pět let ve vězení a pokuta 250 tisíc dolarů (5,3 milionu korun). Jeho obhájce uvedl, že se Reeves cítí nevinen a že se podrobil vyšetřením u psychiatra.

Hrdí hoši obviněni ze spiknutí

V souvislosti s lednovým útokem na Kapitol si americké úřady došláply na pět členů krajně pravicové skupiny Proud Boys (Hrdí hoši). Obvinily je ze zločinného spiknutí. Vyplývá to ze soudních spisů, které byly podle agentury Reuters zveřejněny ve čtvrtek.

Do sídla Kongresu 6. ledna vpadli příznivci minulého prezidenta Donalda Trumpa, kteří uvěřili jeho tvrzení o zmanipulovaných prezidentských volbách a snažili se zastavit formální potvrzení výsledku. Útok skončil smrtí pěti lidí a Senát nyní projednává ústavní žalobu podanou na Trumpa za podněcování ke vzpouře.

Proud Boys se údajně mobilizovali už v prosinci a vůdce skupiny Enrique Tarrio členy vyzýval, aby se 6. ledna rozjeli do Washingtonu. Sám Tarrio byl zatčen dva dny před útokem a obviněn z vlastnictví zásobníků do vysokokapacitních pušek a ze zapálení transparentu hnutí Na černošských životech záleží (BLM) při demonstraci Trumpových příznivců.

Mezi dosud zadrženými v souvislosti s nepokoji je osmnáct lidí z Proud Boys. Federální prokurátoři ve čtvrtek poskytli detaily plánu i další skupiny s názvem Oath Keepers (Strážci přísahy).

Ta počítala s tím, že 6. ledna bude mít k dispozici „oddíl rychlého nasazení“ mimo Washington a že jej v případě Trumpova příkazu nasadí do „boje“. Ve zprávě prokuratury je podrobný popis výcviku a koordinace členů skupiny už po loňských prezidentských volbách.

Dokument se zmiňuje o Jessice Watkinsové, která je podle žalobců v čele ohijských milicí napojených na Oath Keepers. Prezidenta Bidena má za nebezpečí a proto prý organizovala puč. „Jako Američané máme povinnost za svá práva bojovat, zabíjet i umřít,“ uváděla.

Právě ona měla také organizovat záložní oddíl připravený zasáhnout. „Můžeme mít slzný plyn, spreje i pendreky,“ napsala kolegům. Oddíl se střelnými zbraněmi měl být u Washingtonu a „vstoupit do města na základě Trumpova povolení“. Watkinsová čeká v cele na soud a k vině se zatím nevyjádřila.

V souvislosti se vpádem do sídla Kongresu už policie obvinila asi 200 lidí. Ve čtvrtek agenti Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) v Kentucky zatkli dva členy pravicových milicí a obvinili je z navádění k násilí na sociálních sítích.

Jedním z nich je John Subleski, který vyprovokoval nepokoje, jež se konaly souběžně s útokem na Kapitol ve městě Louisville v Kentucky. Subleski a další tam mířili zbraněmi na motoristy a zablokovali několik silnic. Druhý zatčený Adam Turner byl obviněn z ohrožování policistů.

Agentura Reuters píše, že obvinění vznesená v Louisville dokazují rozsah vlny krajně pravicového extremismu, která se v USA šíří od voleb. Americké ministerstvo spravedlnosti zvažuje, zda členy těchto skupin obžaluje na základě federálního zákona o vydírání a korupci (RICO), který se využívá většinou v kauzách organizovaného zločinu.