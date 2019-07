ANALÝZA: A z Obamova muže Bidena je rasista a sexuální loudil

Možná jste to nevěděli, ale v Bílém domě seděl osm let zakuklený rasista. Jako Stalin zpětně odhalil v Leninových soudruzích Zinověvovi, Kameněvovi a Bucharinovi kontrarevolucionáře, revolucionáři americké levice teď chtějí ex post sejmout jako rasistu Joe Bidena, bývalého viceprezidenta a pravou ruku černošského prezidenta Baracka Obamy.



Zločiny: přátelil se s rasistickými politiky a bránil svážení černošských dětí do bílých škol. A taky byl osahávač, i když to bylo před kamerami a nic tím nemyslel.

Problém je, že tyto údajné hříchy, které mu draví pokrokáři přišili, se odehrály dávno předtím, než přišel do Bílého domu. Nikdo tehdy neřekl ani slovo. Dvě vysvětlení: buď to tehdy Biden ďábelsky tajil, nebo někdo změnil za pochodu pravidla.

Správně je to druhé. Amerika se mění před očima, co bylo včera normální, je dnes na společenské upálení. Biden vstoupil do úplně jiné demokratické řeky.

Kdyby teď Obama, doživotní dalajlama demokratů, zopakoval, co říkával o imigraci na Rio Grande, vlastnictví zbraní i rasovém problému, hnali by ho jako rasistu, zaprodance zbraňové lobby a xenofoba.

Prezidentští kandidáti demokratů dnes znějí spíše jako extrémní stranické křídlo. O imigraci říkají v podstatě opak toho, co tvrdili před lety, chtějí zrušit tresty za ilegální vstup do USA a zavést otevřené hranice. Aby se pak do USA nenahrnuly miliony Středoameričanů, má zajistit „Marshallův plán“ pro Honduras, Salvador a Guatemalu. Tábory pro zadržené uprchlíky, které byly už za Obamy, teď nazývají „Trumpovy koncentráky“.

Jak kráčejí cestou dobra, vážně se zabývají nápadem odškodnit černochy za otroctví, které bylo zrušeno před více než 150 lety. Kromě toho chtějí zcela zrušit studentské dluhy – zní to hezky, ale v nich lítá víc peněz, než je celoamerický souhrn dluhů na kreditních kartách či leasincích aut.

Stát by kromě toho měl vykoupit od občanů zbraně, zaplatit univerzitu pro každého, zavést bezplatné zdravotnictví a zrušit soukromé zdravotní pojištění včetně příslušných pojišťoven. Zcela vážně se také zabývají přepsáním volebního zákona, aby už neprohrávali volby, přestože takhle fungoval od vzniku USA.

Podtrženo, sečteno: Demokratická strana přijímá za svůj mainstream názory, jež by stranický mainstream před pár lety považoval za extrémní.

Je to reakce na Trumpa. Cokoliv chce nebo řekne, oni to musí vidět opačně. Čím víc ho démonizují – jeho červená čepice s nápisem Make America Great Again už pro ně je něco na úrovni kápě Ku-Klux-Klanu – tím dál od něj chtějí být. Donald Trump se musí tetelit štěstím. Demokraté, kteří se utrhli ze řetězu, ho chtějí zničit tak moc, až jsou největšími bojovníky za jeho znovuzvolení.

Jejich chyba číslo jedna: sunou se doleva, a jak chtějí shrábnout všechny, jimž Trump podle nich ubližuje, vyklízejí střed. Jejich chyba číslo dvě: přesvědčují přesvědčené. Ostatní odpuzují tím, že jim dávají nálepky rasistů a další sběře, aby dali najevo, že jen oni jsou ti dokonalí a vlastní patent na Ameriku.

Ale v Americe volby vyhrává ten, kdo získá střed. Malé tajemství: předvolební průzkumy jsou v podstatě k ničemu. Ta jediná a hlavní řežba se odehrává o pět procent ve zdánlivě nezajímavé kolonce nerozhodnutí. To jsou lidé středu.

Patřil tam i Biden, muž vyhazovaný vlastní stranou z kola ven. Byl zřejmě jediný zvolitelný. Ale jak říkají demokratičtí úderníci: nám nejde o zvolitelnost, to je neprincipiální, ale o postoje.

Podřezávaná větev praská, ale na druhou stranu si získali nadšeného fanouška v Bílém domě. Jmenuje se Trump.