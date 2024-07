Biden se nakazil covidem, stahuje se do izolace, oznámil Bílý dům

Biden „je očkovaný, měl i posilující dávku a má jen mírné příznaky,“ uvedla jeho mluvčí Karine Jean-Pierreová. Dodala, že prezident odjel do svého domu ve státě Delaware, odkud bude nadále vykonávat své pracovní povinnosti. Biden už také začal brát antivirotikum Paxlovid, uvedl ošetřující lékař 81letého prezidenta Kevin O’Connor.

Bidenův celkový zdravotní stav je v posledních týdnech pod drobnohledem veřejnosti i politiků s ohledem na jeho kandidaturu v listopadových prezidentských volbách. Někteří Bidenovi spolustraníci z Demokratické strany se domnívají, že už není dostatečně fit pro další výkon funkce. Biden to však odmítá.

Přesto Biden ve středu připustil, že by byl ochotný z voleb odstoupit kvůli zdravotnímu stavu. Podmínil to ale tím, že by mu museli lékaři oznámit, že trpí vážným zdravotním problémem.