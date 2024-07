Odstupte, tlačí na Bidena další a další demokraté. Spekuluje se, že jim vyhoví

„Politický svět prezidenta Joea Bidena kolabuje,“ napsala ve čtvrtek večer televize NBC News. „Přední spojenci jej veřejně nebo soukromě vyzvali, aby z kampaně odstoupil. Velké finanční příspěvky mizí... Členové jeho vlastní volební operace už vyhlásili, že nemá šanci vyhrát,“ shrnula situaci.

Biden za sílících pochybností o své kondici trvá na tom, že může v listopadových volbách porazit svého republikánského rivala a předchůdce Donalda Trumpa. Spekulace o budoucnosti kandidatury 81letého prezidenta ale ve středu vystupňovaly zprávy amerických médií o tom, že lídři Demokratické strany včetně bývalé předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové mu naznačili, že by kampaň měl vzdát.

„Jsme blízko konce,“ řekla NBC News nejmenovaná osoba blízká Bidenovi. „Nevím, jak by mohl z těch vytrvalých útoků vybruslit,“ citoval web Politico zkušeného poradce demokratů. Zpravodajský web Axios předtím napsal, že více vysoce postavených demokratů se nyní domnívá, že prezident tlaku podlehne a z voleb odstoupí, a to možná už o víkendu.

Veřejně jej k tomu vyzývají další a další zákonodárci Demokratické strany, kteří se mimo jiné obávají, že Bidenova kandidatura jim uškodí ve volbách do Kongresu konaných na podzim současně s těmi prezidentskými. Jiného kandidáta do Bílého domu nyní otevřeně žádá více než 20 z celkových asi 260 demokratů v Kongresu, ve čtvrtek k nim přibyl i druhý senátor, kterým se stal Jon Tester ze státu Montana.

Bouře uvnitř prezidentovy strany strany necelé čtyři měsíce před volbami představuje nevídaný obrat v kampani. Ještě před měsícem Biden coby vítěz demokratických primárek neohroženě mířil za ziskem nominace na prezidenta, vše ale změnila televizní debata s Trumpem na konci června. Nejstarší prezident v dějinách Spojených států v ní měl místy problémy vyjadřovat se srozumitelně, čímž přiživil obavy ohledně své způsobilosti k výkonu funkce hlavy státu.

Co by následovalo, pokud by skutečně místo demokratického kandidáta uvolnil, není jasné. Delegáti, které získal během primárek, by za takového vývoje mohli v hlasování o nominantovi podpořit někoho jiného. Jako nejpravděpodobnější se jeví scénář, že by Bidena rychle nahradila jeho viceprezidentka Kamala Harrisová, není to však jediná varianta. Někteří Bidenovi zastánci varují, že jeho odchod z kampaně by vyvolal ještě větší chaos.

Zatím není jasné ani to, kdy demokraté oficiálně svého nominanta určí. Nominační sjezd strany se koná od 19. do 22. srpna, strana ale již delší dobu plánovala hlasování delegátů uspořádat dříve. Důvodem byl požadavek státu Ohio, aby tam byli kandidáti na prezidenta USA registrovaní do 7. srpna. Ohio od té doby termín posunulo na konec srpna, vedení demokratů nicméně trvá na hlasování před sjezdem. Věc je tématem dnešního zasedání organizačního výboru strany, informovala agentura Reuters.

Biden vše sleduje ze svého domovského státu Delaware, kde se od středy izoluje kvůli onemocnění covid-19. Podle některých zákulisních výpovědí je v posledních dnech otevřenější úvahám o ukončení kampaně, veřejně ale trvá na jejím pokračování.

„Víme, že Joe Biden musí pracovat na tom, aby ujistil americký lid, že hraje na vítězství,“ řekla dnes šéfka jeho kampaně Jen O’Malleyová Dillonová. Prezident podle ní „rozhodně“ v boji o znovuzvolení zůstává a vidí „více cest“ k vítězství. Příští týden své aktivity v kampani obnoví, uvedla poradkyně.