Údery „zpoza horizontu“ trefily jiného. Jak Biden v Afghánistánu narazil

Znamená to, že Amerika nemá nyní v ruce nic, čím by mohla v zemi zasáhnout proti teroristům, přesněji řečeno, jak by cíl mohla věrohodně objevit a zaměřit.



Bylo to zřejmé hned od začátku, ale naplno to ukázal zpackaný poslední útok dronem v Kábulu, který měl zneškodnit teroristy Islámského státu i s bombou, ve skutečnosti „eliminoval“, jak to bylo vojáky původně popsáno, nevinného místního pracovníka americké neziskovky s příbuznými a sedmi dětmi.