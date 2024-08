Oscarový herec těsně před natáčením utekl z projektu. Přijít může žaloba

Držitel Oscara za roli Jokera ve stejnojmenném filmu z roku 2019 se dostal do nepřízně hollywoodských tvůrců i veřejnosti. Herec odvolal svou účast na natáčení romantického filmu Todda Haynese jen pět dní před začátkem natáčení.

Film s prozatím utajovaným názvem by se měl zaměřit na intenzivní homosexuální románek ve 30. letech minulého století a Phoenixův odchod z projektu je pozoruhodný i proto, že herec sám tento námět režisérovi a producentům přinesl. Podle několika zdrojů se herec v průběhu příprav na natáčení nechal zastrašit. Detaily však zůstávají nejasné. Samotný herec, jeho zástupce ani společnost Killer Films, která film připravuje se k situaci zatím nevyjádřili.

Herec je ve filmovém světě známý tím, že je před samotným začátkem natáčením velmi nejistý a nervózní. V minulosti například vyhrožoval odchodem z filmu Ridleyho Scotta Napoleon, pokud nebude k přepisování scénáře přizván Paul Thomas Anderson, s nímž Phoenix v roce 2012 spolupracoval na filmu Mistr. Produkce jeho požadavek splnila a Phoenix v historickém velkofilmu, který přišel do kin koncem loňského roku, zůstal.

Když Phoenix minulý týden nečekaně odešel z projektu, který měl o pět dní později začít v mexické Guadalajaře, snesla se na jeho hlavu kritika. Mezi producentskou komunitou se ozývají hlasy, že je třeba proti herci podniknout právní kroky – podobně jako třeba v obdobných případech Kim Basinger nebo Bruce Willise.

Kim Basinger nedodržela slib – daný jen ústně – že bude hrát ve snímku Helena v krabici. Stálo ji to v roce 1995 3,8 milionu dolarů, tedy po započtení inflace téměř osm milionů dnešních dolarů. Bruce Willis zase odešel uprostřed natáčení snímku Broadway Brawler (který, mimochodem, potom zůstal nedokončený). V rámci vyrovnání se společností Disney se pak zavázal účinkovat – se slevou – ve třech filmech. Dva z nich byly pozdější velké hity Armageddon a Šestý smysl.

Podle serveru The Hollywood Reporter, který i případu informoval, zastávají někteří hollywoodští producenti názor, že by měl být Phoenix kvůli nečekanému odchodu z Haynesova filmu umístěn na černou listinu. Většina se však shodne na názoru, že to není reálné – především proto, že pokračování Jokera, které vstoupí do kin 4. října, bude podle všeobecného očekávání velkým hitem.