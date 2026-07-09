Mezi další oblíbená jména v první desítce patří Isla, Florence, Freya, Poppy, Elsie, Ivy a nově zařazená Isabella. U chlapců to je Luca, Arthur, Oliver, George, Oscar, Theodore a Freddie.
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Nejoblíbenějším jménem pro chlapce se v Británii stal poprvé Muhammad
Olivia si udržela první místo v žebříčku dívčích jmen už desátý rok v řadě, zatímco Muhammad vede žebříček chlapeckých jmen potřetí za sebou. Lily se posunula na druhé místo a Amelii přisoudila třetí pozici. Po Noahovi, který u chlapců zaujímá druhou příčku, následuje Leo.
Nejoblíbenější dívčí jméno Olivia dostalo loni 2386 novorozených holčiček, Lily a Amelia se objevila u 2249, respektive 2153 dětí. Muhammadů bylo 5957, přičemž oblibě se těšily i jiné varianty tohoto jména - Mohammed se s 1712 případy umístil na 20. místě a Mohammad s 895 výskyty na 55. místě. Druhý Noah a třetí Leo se objevili 4075krát, respektive 3278krát.
Eliana, Gracie, Alba a Lilah se v žebříčku 100 nejoblíbenějších dívčích jmen objevily poprvé, stejně jako Carter, Ruben, Stanley a Vincent u chlapců. Jména jako Ellie, Amelie a Jessica z tohoto žebříčku vypadla, v chlapeckém seznamu už naopak není Grayson, Brody a Bodhi.
Obrovský nárůst popularity zažila Ada, která si polepšila o 54 míst a dostala se na 45. příčku. Podobně je na tom Roman, který zaznamenal největší nárůst popularity a po posunu o 33 míst se dostal na 27. pozici.
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Eliška už není první, Jakub obhájil jen těsně. Loni se narodila i Maddie či Lionel
Data rovněž uvádějí rozpis nejoblíbenějších jmen podle měsíců, z čehož vyplývá, že nejčastější jméno pro dívky se mění. V lednu, únoru, březnu, dubnu, květnu, červnu, říjnu a listopadu vedla Olivia, v červenci se ale na první místo dostala Isla. V srpnu vedla Lily, v září Amelia a v prosinci Florence. Absolutním vítězem je ale Muhammad, který loni vedl žebříček chlapeckých jmen každý měsíc.
|Nejoblíbenější chlapecká jména
|Nejoblíbenější dívčí jména
|1. Muhammad
|1. Olivia
|2. Noah
|2. Lily
|3. Leo
|3. Amelia
|4. Luca
|4. Isla
|5. Arthur
|5. Florence
|6. Oliver
|6. Freya
|7. George
|7. Poppy
|8. Oscar
|8. Elsie
|9. Theodore
|9. Ivy
|10. Freddie
|10. Isabella