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Muhammad zase první. Britové zveřejnili žebříček nejoblíbenějších jmen

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  17:00
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

Britský statistický úřad (ONS) zveřejnil nejoblíbenější jména pro děti, které se loni narodily v Anglii a Walesu. U dívek dominovala Olivia, zatímco u chlapců zvítězil Muhammad, informoval web stanice BBC. Seznam zveřejňovaný ONS vychází z údajů o registraci narozených za poslední kalendářní rok.

Mezi další oblíbená jména v první desítce patří Isla, Florence, Freya, Poppy, Elsie, Ivy a nově zařazená Isabella. U chlapců to je Luca, Arthur, Oliver, George, Oscar, Theodore a Freddie.

Nejoblíbenějším jménem pro chlapce se v Británii stal poprvé Muhammad

Olivia si udržela první místo v žebříčku dívčích jmen už desátý rok v řadě, zatímco Muhammad vede žebříček chlapeckých jmen potřetí za sebou. Lily se posunula na druhé místo a Amelii přisoudila třetí pozici. Po Noahovi, který u chlapců zaujímá druhou příčku, následuje Leo.

Nejoblíbenější dívčí jméno Olivia dostalo loni 2386 novorozených holčiček, Lily a Amelia se objevila u 2249, respektive 2153 dětí. Muhammadů bylo 5957, přičemž oblibě se těšily i jiné varianty tohoto jména - Mohammed se s 1712 případy umístil na 20. místě a Mohammad s 895 výskyty na 55. místě. Druhý Noah a třetí Leo se objevili 4075krát, respektive 3278krát.

Eliana, Gracie, Alba a Lilah se v žebříčku 100 nejoblíbenějších dívčích jmen objevily poprvé, stejně jako Carter, Ruben, Stanley a Vincent u chlapců. Jména jako Ellie, Amelie a Jessica z tohoto žebříčku vypadla, v chlapeckém seznamu už naopak není Grayson, Brody a Bodhi.

Obrovský nárůst popularity zažila Ada, která si polepšila o 54 míst a dostala se na 45. příčku. Podobně je na tom Roman, který zaznamenal největší nárůst popularity a po posunu o 33 míst se dostal na 27. pozici.

Eliška už není první, Jakub obhájil jen těsně. Loni se narodila i Maddie či Lionel

Data rovněž uvádějí rozpis nejoblíbenějších jmen podle měsíců, z čehož vyplývá, že nejčastější jméno pro dívky se mění. V lednu, únoru, březnu, dubnu, květnu, červnu, říjnu a listopadu vedla Olivia, v červenci se ale na první místo dostala Isla. V srpnu vedla Lily, v září Amelia a v prosinci Florence. Absolutním vítězem je ale Muhammad, který loni vedl žebříček chlapeckých jmen každý měsíc.

Nejoblíbenější chlapecká jménaNejoblíbenější dívčí jména
1. Muhammad1. Olivia
2. Noah2. Lily
3. Leo3. Amelia
4. Luca4. Isla
5. Arthur5. Florence
6. Oliver6. Freya
7. George7. Poppy
8. Oscar8. Elsie
9. Theodore9. Ivy
10. Freddie10. Isabella
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