Řidič v Jižní Koreji najel do tržiště a zabil dva lidi, dalších 18 zranil

  7:58
Řidič v lehkém nákladním automobilu v Jižní Koreji ve čtvrtek najel do tržiště a zabil dva lidi. Dalších osmnáct lidí je zraněno. Příčiny nehody se vyšetřují.
ilustrační snímek | foto: AP

Incident se stal ve městě Pučchon na severu země, asi 14 kilometrů jihozápadně od metropole Soulu.

Vůz podle zástupce hasičů nejprve 28 metrů couval a pak se rozjel směrem k venkovnímu tržišti, než po 150 metrech zastavil. Řidič, který podle testů nejel opilý, nehodu připsal náhlému zrychlení, napsala agentura Reuters.

Řidič na francouzském ostrově najel do lidí, křičel Alláhu Akbar. Zraněných je pět

Úřady původně uváděly, že dva ze zraněných upadli po srdeční zástavě do kómatu. Agentura AP později napsala, že zemřeli dva lidé. Vozidlo nyní dostanou vyšetřovatelé, aby se pokusili určit příčinu nehody.

Pučchon

Pučchon

Rezignace? Zveřejnit intimní video je zásah do soukromí. Rajchla se zastává i Rakušan

Nespokojený lídr moravskoslezské kandidátky SPD Jindřich Rajchl. (4. října 2025)

Nejen členové nové vládní koalice se zastávají poslance za SPD Jindřicha Rajchla při jeho sporu s aktivisty okolo Mikea Oganesjana. Taťána Malá z ANO tvrdí, že zveřejnění sexuálně explicitního videa,...

Jak se nakupuje v nizozemské „matce“ českého Alberta. Ceny někdy překvapí

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s...

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s potravinami. V Česku provozuje přes tři stovky supermarketů pod značkou Albert. Jak to vypadá v Albertově „mateřské zemi“...

Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová

Natálie Puškinová zvítězila na Filipínách v soutěži krásy Miss Earth. Stala se...

Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské Manile studentka Natálie Puškinová (21). Je druhou českou nositelkou tohoto titulu.

Rajchl obvinil aktivisty, že pronásledují jeho dceru. Chtějí zveřejnit intimní video

Jindřich Rajchl ve štábu hnutí SPD v hotelu Don Giovanni. (4. října 2025)

Poslanec za SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl podal trestní oznámení na aktivisty pod vedením provokatéra Mikea Oganesjana. Rajchl je viní z toho, že v pátek večer pronásledovali jeho dceru....

Budou platit všichni, vzkazuje Rajchl a chystá žaloby. Zvažoval konec v politice

Jindřich Rajchl

Poslanec SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl prohlásil, že hodlá zažalovat platformu pro sdílení obsahu HeroHero za to, že poskytla prostor pro video, na kterém se dostává do sporu s aktivisty...

Policie po razii na ŘSD obvinila 12 lidí a pět firem, zadržení jsou na svobodě

Detektivové NCOZ zasahují v budovách ŘSD na Kačerově. (11. listopadu 2025)

Všech 14 lidí, které policie v úterý zadržela v souvislosti se zakázkami Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), je na svobodě. Národní centrála proti organizovanému zločinu obvinila 12 lidí a pět firem...

Inverzní počasí rozdělí Česko. Někde bude jasno, jinde mlha, pak může přijít mráz

Inverze a barevný podzim na Šumavě. (7. listopadu 2025)

Počasí v Česku bude do konce týdne pod vlivem výrazné inverze, která přinese velké teplotní rozdíly mezi jednotlivými oblastmi. Zatímco na horách a místy i v nížinách se teploty dostanou až k 15 °C,...

13. listopadu 2025  7:24

Alžírsko propustilo vězněného spisovatele Sansala. Požádal o to německý prezident

Alžírský spisovatel Boualem Sansal (11. prosince 2024)

Alžírsko omilostnilo a propustilo vězněného francouzsko-alžírského spisovatele Boualema Sansala. Tamní prezident Abdal Madžíd Tabbún tak vyhověl německému prezidentovi Franku-Walterovi Steinmeierovi,...

12. listopadu 2025  15:09,  aktualizováno  13. 11. 7:11

V kauze Dozimetr vystoupí další svědek. Šurovský měl dosazovat lidi do vedení DPP

Jan Šurovský (DPP)

V korupční kauze Dozimetr vystoupí ve čtvrtek další svědek. Jan Šurovský působil jako technický ředitel Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP) a z této pozice měl pomáhat tehdejšímu náměstkovi...

13. listopadu 2025

Střet zájmů vyřeším, Agrofert neprodám, není to jako rohlík v krámě, říká Babiš

Andrej Babiš na tiskové konferenci po setkáni s prezidentem Petrem Pavlem. (12....

Předseda ANO Andrej Babiš ve čtvrtek zopakoval, že střet zájmů vyřeší, ale ne prodejem koncernu Agrofert. Uvedl to ve videu, v němž se vrací ke středeční schůzce s prezidentem Petrem...

13. listopadu 2025  6:37,  aktualizováno  6:55

Historicky nejdelší paralýza americké vlády skončila. Je to velký den, řekl Trump

Americký prezident Donald Trump podepsal návrh zákona, který po bezmála 43...

Americký prezident Donald Trump podepsal návrh zákona, který po bezmála 43 dnech plně obnovuje financování vládních úřadů. Návrh dříve schválila republikánská většina ve Sněmovně reprezentantů. „Země...

13. listopadu 2025  6:18

Je nám líto, že jste umřel, napsala pojišťovna stovkám žijících Američanů

Lidé uctívají zesnulé během dušiček na Olšanském hřbitově.

V dnešní době, kdy se digitalizace dotkla každého oboru od bankovnictví po pohřebnictví, se i sebemenší softwarová chyba může proměnit v bizarní událost. Své o tom ví obyvatelé amerického státu...

13. listopadu 2025

Jak ušetřit na Black Friday 2025 a nenaletět na triky obchodníků

ilustrační snímek

Pátek 28. listopadu 2025 opět přináší největší slevové akce roku. Přestože ale obchody slibují slevy až 80 %, realita na českém trhu je často střízlivější a plná marketingových pastí. Kde hledat ty...

13. listopadu 2025

Když se práce potká s přírodou. Vánoční večírek lze uspořádat i na horách

Amenity Hotel & Resort Orlické hory

Konec roku bývá poznamenán stresem a ponorkovou náladou nejen doma, ale i na pracovišti. I proto čím dál víc firem dává svým zaměstnancům dárek v podobě několika neformálních dnů v přírodě.

13. listopadu 2025

Jak vybrat MacBook? Na první pohled vypadají stejně, ale je dobré vědět, v čem se liší

MacBook

Nevíte, jaký MacBook zvolit? Poradíme vám, zda je pro vás vhodnější MacBook Air nebo MacBook Pro, jaký čip a velikost displeje vybrat a na co si dát pozor.

13. listopadu 2025

Vlak mezi Kroměříží a Hulínem srazil člověka, provoz stál tři hodiny

Policejní auto.

Železnice mezi Kroměříží a Hulínem byla ve středu večer uzavřena kvůli vyšetřování tragické události. Vlak tam srazil člověka, který zemřel. Kvůli nehodě se zastavil provoz regionálních spojů mezi...

12. listopadu 2025  19:22,  aktualizováno  13. 11. 1:52

