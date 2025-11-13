Incident se stal ve městě Pučchon na severu země, asi 14 kilometrů jihozápadně od metropole Soulu.
Vůz podle zástupce hasičů nejprve 28 metrů couval a pak se rozjel směrem k venkovnímu tržišti, než po 150 metrech zastavil. Řidič, který podle testů nejel opilý, nehodu připsal náhlému zrychlení, napsala agentura Reuters.
Řidič na francouzském ostrově najel do lidí, křičel Alláhu Akbar. Zraněných je pět
Úřady původně uváděly, že dva ze zraněných upadli po srdeční zástavě do kómatu. Agentura AP později napsala, že zemřeli dva lidé. Vozidlo nyní dostanou vyšetřovatelé, aby se pokusili určit příčinu nehody.
Pučchon
